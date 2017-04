Demomarathon für Revolutionäre

Der Klassiker unter den Demos der radikalen Linken: Im vergangenen Jahr gingen ihre Anhänger in Berlin-Kreuzberg unter dem Motto »Grenzenloser Widerstand – gegen Krieg und Kapital – für die soziale Revolution weltweit« auf die Straße Foto: Kay Nietfeld/dpa

Vor 30 Jahren, am 1. Mai 1987, kam es im Berliner Bezirk Kreuzberg anlässlich der Proteste linker und autonomer Gruppen zum »Tag der Arbeit« zu regelrechten Gefechten zwischen Demonstranten und der Polizei. Über mehrere Stunden mussten sich die Beamten damals aus dem traditionell links-alternativen Bezirk zurückziehen. Damals protestierte die radikale Linke allen politischen Unterschieden zum Trotz noch gemeinsam gegen Sozialabbau, Rassismus und imperialistische Kriege. So viel Einigkeit ist heute nicht mehr denkbar. Aufgrund des anhaltenden Zerfallsprozesses der linken Szene in Berlin wird es in diesem Jahr zu mindestens vier »Revolutionären 1.-Mai-Demonstrationen« und weiteren Aktivitäten kommen.

Wie bereits in den Vorjahren rufen linke Gruppen zur Teilnahme an der traditionellen Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf. Dort soll es wieder einen »klassenkämpferischen Block« geben. Für 13 Uhr rufen antiimperialistische und internationalistische Organisationen zu der ersten linksradikalen Demonstration auf. Diese startet auf dem Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln. Als Ort der Auftaktkundgebung habe man bewusst einen traditionellen Arbeiterbezirk gewählt, erklärten die Veranstalter. Für einen separaten Marsch habe man sich unter anderem entschieden, weil die schon traditionelle Demo in Kreuzberg »eher einem eingeübten Ritual und einem Touristenkarneval als einem authentischen, kämpferischen und klaren Ausdruck der Arbeiterklasse« gleiche. Gleichwohl wird wohl das etablierte Treffen der »Revolutionäre« die meisten Teilnehmer anziehen, das um 18 Uhr am Oranienplatz beginnt. Zuvor soll dort eine »Black-Block-Party« mit verschiedenen Musikern stattfinden.

Daneben wollen Aktive verschiedener Jugendorganisatoren für mehr Bildung und gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft um 16 Uhr ab dem Michaelkirchplatz in Kreuzberg auf die Straße gehen, und um 16 Uhr startet am Lausitzer Platz in Kreuzberg noch eine weitere »revolutionäre 1.-Mai-Demonstration«.

Verschiedene Antifagruppen, DKP und Linkspartei rufen außerdem fernab der kämpferischen Demonstrationen zu Protesten gegen ein von der rechtspopulistischen AfD veranstaltetes Fest am 1. Mai im Bürgerpark in Berlin-Pankow auf. Es sei »zynisch«, dass ausgerechnet die neoliberale AfD sich »als arbeiterfreundliche Partei zu präsentieren versuche«, kritisierte das Bündnis »Berlin gegen rechts«.