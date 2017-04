Das Modell Eibar

»Gutes Zeichen«: Eibars Sergi Enrich kommt an den Ball Foto: EPA/Luis Tejido/dpa-Bildfunk

Eibar ist eine kleine Industriestadt in der baskischen Provinz Gipuzkoa, circa 50 Kilometer östlich von Bilbao. Was diesen auf den ersten Blick so gewöhnlichen Ort besonders macht, ist der lokale Fußballverein SD Eibar. Dieser hält sich trotz Minietats und eines Stadions, das gerade einmal etwas mehr als 6.000 Zuschauer fasst, seit drei Jahren in der ersten spanischen Liga. Der Verein bedient damit in Spanien wie kein zweiter den aus den »Asterix«-Comics bekannten Mythos des widerspenstigen Dorfes, welches sich der Herrschaft einer fremden Übermacht erwehrt.

Der Druide des Vereins aus dem mit 27.000 Einwohnern kleinsten Standort der höchsten spanischen Spielkasse ist Trainer José Luis Mendilibar. Aus einer Mannschaft, die in den ersten beiden La-Liga-Jahren nur jeweils knapp den Abstieg vermied, hat er ein Team geformt, das in dieser Saison um die Startplätze für die internationalen Wettbewerbe mitspielt. Daher möchte die Vereinsführung um Präsidentin Amaia Gorostiza den auslaufenden Vertrag des 56jährigen auch so bald wie möglich verlängern. Zwar erlitten die europäischen Ambitionen durch die 0:1–Heimniederlage am Montag im baskischen Derby gegen Athletic Bilbao einen Dämpfer. Dennoch ist bei sechs Punkten Rückstand und fünf ausstehenden Partien noch alles drin. Und außerdem: Auch ohne Qualifikation für die Europa League ist diese Saison bislang ausgesprochen erfolgreich.

Ermöglicht wurde der Höhenflug durch die gelungene Umsetzung von Mendilibars Spielphilosophie, die ein radikales Offensivpressing, schnelle Ballgewinne und sofortiges Umschalten beinhaltet. Exzessives Ballgeschiebe, wofür das Fußballand Spanien bei hiesigen »Experten« zu Unrecht verrufen ist, gehört dabei nicht dazu. So sagte der Trainer dem Magazin 11 Freunde: »Ich mag intensiven Fußball mit hohem Rhythmus. Ich mag nicht Pässe um der Pässe willen.« So kommt Eibar derzeit auch nur auf einen Ballbesitzanteil von durchschnittlich 48 Prozent. Die Passquote ist mit gerade einmal 71 Prozent für spanische Verhältnisse fast schon als miserabel zu bezeichnen. Nur zwei Mannschaften in La Liga schneiden in dieser Statistik aktuell schlechter ab als die Basken.

Und trotzdem stellt Eibar mit bereits 52 erzielten Toren die beste Offensive hinter den vier großen Vereinen, dem FC Barcelona, Real und Atletico Madrid sowie dem FC Sevilla. Die Mannschaft zeichnet besonders eine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor aus. Dazu Trainer Mendilibar im Kicker: »Wir brauchen nicht viele Chancen, um Tore zu schießen, das werte ich als gutes Zeichen.« Die erfolgreichsten Torjäger heißen bislang Pedro León und Sergi Enrich. Beide stehen aktuell bei zehn Saisontreffern. León bereitete zudem schon fünf, Enrich gar sechs Treffer vor. Kein Wunder, dass der englische Zweitligist Fulham letzteren im Winter mit einem Millionenangebot zu locken versuchte. Doch Enrich blieb. Auch der Verein lehnte eine hohe Ablösesumme ab, worauf man sehr stolz ist. Der Verein braucht seine besten Spieler nicht zu verkaufen.

In der Personalpolitik unterscheidet sich Eibar erheblich von seinen baskischen Lokalrivalen. Bilbao und Real Sociedad San Sebastián bauen hauptsächlich auf den Nachwuchs aus ihren berühmten Akademien; Athletic ist sogar dafür bekannt, nur Spieler einzusetzen, die entweder aus dem Baskenland stammen oder von einem baskischen Verein ausgebildet wurden. Das zahlt sich aus: Die Talentschmiede von Real Sociedad formte einst den französischen Stürmerstar Antoine Griezmann, in Bilbao machte beispielsweise Bayerns Javi Martínez seine ersten Schritte im Profibereich. Da diese beiden Vereine die sportliche Vormachtstellung in der Region innehaben und dort auch die mit Abstand beliebtesten Klubs sind, kann Eibar beim Anwerben von Talenten nicht ernsthaft mit ihnen konkurrieren. Selbst das Fanherz von Coach Mendilibar schlägt mit San Sebastián für einen der großen baskischen Vereine. Zum Ausgleich setzt man auf eine Art »Import-Export-Strategie«, wie es die 11 Freunde nannte. Das beste Beispiel für deren Erfolg ist Goalgetter Pedro León. Der galt einst als großes Talent, konnte sich bei Real Madrid jedoch nicht durchsetzen, und blüht nun statt dessen bei den Basken auf.

Dass der Verein in der Gunst der örtlichen Fußballfans noch zulegen kann, verdeutlichen die Besucherzahlen der Heimspiele. Zwar ist an Spieltagen ein Großteil der Balkone und Geschäft in den Vereinsfarben Blau und Rot gehalten, ausverkauft war das 6.000-Zuschauer-Stadion in dieser Saison aber nur zweimal: bei den Duellen mit Real Madrid und dem FC Barcelona.

Eibar ist eben in allem etwas anders. Das Image des Außenseiters wird dabei als Alleinstellungsmerkmal klug vermarktet. Auch bei der Geldbeschaffung geht man eher ungewöhnliche Wege. Als nach dem Aufstieg in Spaniens Beletage eine Kapitalerweiterung nötig wurde, nahm man keinen Kredit auf oder verkaufte den Stadionnamen an einen Sponsor, sondern gewann mit einer Charmeoffensive weltweit Fußballfans als Kleinaktionäre. Der ehemalige Präsident des SD Eibar, Álex Aranzábal, hat übrigens ein Buch über seinen Exverein geschrieben. Der Titel lautet: »Modelo Eibar. Otro fútbol es posible«. Zu Deutsch: Das Modell Eibar. Ein anderer Fußball ist möglich.