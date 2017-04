Kritik an geplanter Netzzensur

»Streubombe des Informationszeitalters«: Zwischen Nachricht und Empfänger haben sich immer mehr Vermittler gedrängt Foto: Tobias Hase/dpa

In der bundesdeutschen Medienbranche regt sich weiterhin scharfe Kritik am geplanten »Netzwerkdurchsetzungsgesetz«, auch »Facebook-Gesetz« genannt. Die geplante Regelung wurde vom Bundeskabinett bereits am 5. April abgesegnet und soll noch im Laufe der Legislaturperiode dem Parlament vorgelegt werden (siehe jW vom 13. April). Das Vorhaben sei eine Gefahr für die Presse- und Meinungsfreiheit, meldete sich nun auch der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am Dienstag zu Wort. Die Lobbyisten betonten nachdrücklich, dass im Jahr der Bundestagswahl »kein Panikgesetz für soziale Netzwerke durchgepeitscht« werden dürfe. Der Entwurf des Gesetzes aus dem Hause von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht verbindliche Standards für den Umgang mit Beschwerden zu »Hasskommentaren« und »Falschnachrichten« vor.

Es könne nicht sein, dass der Staat seine Hoheit, geltendes Recht durchzusetzen, ruhen lasse, sagte VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer auf der Jahrespressekonferenz des Verbandes in Berlin. Scherzer betonte mit Blick auf Facebook: »Ein privates Internetunternehmen, das die größte Drehschreibe für Inhalte ist, gleichzeitig zum größten Zensor zu machen, wäre eine gesetzgeberische Katastrophe.«

Internetplattformen wie Facebook oder Twitter müssen sich auf Geldbußen in zweistelliger Millionenhöhe einstellen, wenn sie »Hassbotschaften« und strafbare Falschmeldungen im Netz ignorieren. Internet- und Branchenverbände befürchten, dass künftig von den Betreibern vorsorglich zuviel gelöscht wird und die Meinungsfreiheit leidet. Scherzer monierte, Facebook könne weder rechtlich noch faktisch ein Gerichtsverfahren ersetzen und müsse schon bei bloßem Strafbarkeitsverdacht löschen, um das Risiko von hohen Geldbußen abzuwenden.

Für 2017 peilen die Zeitschriftenverleger für ihre Branche »stabile Umsätze« an, die auch für das Vorjahr gemeldet worden waren. Der Trend: In der »Digitalsparte« und bei den früher zum Peripheriegeschäft zählenden Aktivitäten wie Konferenzen und Datenbankdienstleistungen legt der Umsatz weiter zu, während die Manager im Vertrieb und im Anzeigengeschäft weitere Rückgänge erwarten. 2016 waren den Angaben zufolge die gesamten Erlöse der Zeitschriftenanbieter minimal auf 14,8 Milliarden Euro gestiegen. Die Gewinne hätten sich in den vorigen drei Jahren »stabilisiert«, sagte Scherzer, ohne Details zu nennen. »Die Häuser sind sicher nicht mehr mit den Renditen von vor 20 Jahren unterwegs, aber es reicht noch zum Investieren«, sagte der Verbandschef. (Reuters/jW)