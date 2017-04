Es heißt nicht »Willst du mit mir gehen?« sondern: »Willst du mein Foto ansehen?« und zwar eins von Tausenden: In diesem Pariser Laden konnten Singlefrauen 2012 einkaufen, während sie die Fotos einer Datingsite namens »adopt a guy« prüften Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Wie verhalten sich Frauen und Männer bei der Partnersuche im Internet? Verändert sich das geschlechtsspezifische Rollenverhalten in der digitalen Welt? Machen Online-Partnerbörsen die sozialen Klassen durchlässiger? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich der Soziologe Andreas Schmitz seit einigen Jahren. Nun hat der wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Bonn in einem kleinen Artikel für das Technologiemagazin Wired (1/2017) die wichtigsten Forschungsergebnisse aus seinem 2016 erschienenem Buch »The Structure of Digital Partner Choice« vorgestellt.

Dabei zeigt sich vor allem eines: Die ohnehin vorhandenen Unterschiede im sozialen Status und die stereotypen Rollenbilder in heterosexuellen Zusammenhängen werden online keinesfalls abgeschwächt. »Grundsätzlich gilt für beide Geschlechter: Wer offline gute Chancen hat, einen Partner zu finden, hat dies ebenfalls online. Das bedeutet aber auch, dass Frauen höheren Alters und Männer mit wenig kulturellem Kapital schlechte Aussichten haben.« Auch online verhielten sich die Geschlechter nach den tradierten Rollenerwartungen Männer seien aktiver und initiierten mehr Erstkontakte. Sie suchten jüngere und physisch attraktive Partnerinnen. »Besonders wichtig ist, welcher sozialen Klasse jemand angehört.«

Das Online-Dating sei eine »Maschine«, die den Nutzern »symbolisches Kapital« im Sinne von Pierre Bourdieu zuweise, schreibt Schmitz. Es gehe um Prestige und Status. Die Partnerbörsen machen die bestehenden sozialen Klassen nicht durchlässiger. Das Gegenteil ist der Fall: Sie zementieren sie. Denn die Frage der Vereinbarkeit der Lebensstile spiele als Kriterium der Wahl fester Sexualpartner eine noch größere Rolle als offline ohnehin schon. Das hatte Schmitz dem Kölner Stadtanzeiger schon 2015 in einem Interview erläutert: »Zwar spielten Konkurrenz und Wettbewerb schon immer eine Rolle, wenn um den besten Partner gebuhlt wurde – beim Dorffest, auf dem Schulhof, in der Disco oder Bar. Doch gab und gibt es dort nicht eine derart unüberschaubare große Anzahl von Mitbewerbern auf der ganzen Welt – noch dazu nur einen Klick weit voneinander entfernt.«

Online-Dating mache diese Konkurrenz sehr bewusst, weshalb es vor allem darum gehe, sich bestmöglich zu inszenieren. Frauen zeigten sich gerne »springend am Strand«, Männer sehr gerne mit Hund. Die Reduktion von Frauen auf ihr äußeres Erscheinungsbild sei – jedenfalls im Zusammenhang der heterosexuellen Partnersuche – aufgrund der größeren Konkurrenz online noch stärker als offline. »Wer ein Profil anlegt, zerlegt sich in festgelegte, einzelne Merkmale, ist nicht mehr eine Person in ihrer gesamten Einzigartigkeit und Besonderheit. Wird zum Suchobjekt, zur Ware: messbar, vergleichbar, bewertbar. Denn nur so kann man im digitalen Dating-Markt gefunden werden.«

Frauen, die körperlich von vielen Männern als attraktiv empfunden werden, hätten große Chancen, rasch erfolgreich zu sein. »Bei Frauen dagegen, die als unattraktiv eingestuft werden, ist das Risiko groß, wieder und wieder abgelehnt, vom Markt herabgesetzt zu werden. Das ist ein brutaler Prozess. Auch die Bildung, vor allem die Schriftlichkeit ist von großer Bedeutung. Ein Mann, der mit intelligentem Witz, ein paar Fremdwörtern und guter Rechtschreibung Kontakt aufnimmt, hat größere Chancen bei bestimmten Frauen als einer, der all das nicht beherrscht.«