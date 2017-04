Gegen die Fachidioten

Eine revolutionäre Strategie entwerfen und diskutieren: Rudi Dutschke im gestreiften Pulli auf einer Podiumsdiskussion an der TU Berlin im November 1967 Foto: picture alliance / Chris Hoffmann

»Mein 68« ist ein Film, den der Historiker Hannes Heer 1988 für den WDR gedreht hat – 20 Jahre nach dem Höhepunkt der Studentenbewegung. Untertitel: »Ein verspäteter Brief an meinen Vater«. Wer diesen stark autobiographisch gefärbten Film gern sehen möchte, hat gerade eine der wenigen Gelegenheiten dazu verpasst. Am vergangenen Sonntag wurde er im Rahmen einer Matinee im Hamburger Abaton-Kino gezeigt – als Teil der Vortragsreihe »Der Skandal als vorlauter Bote«, die Heer dort seit Januar veranstaltet, um die Epochen der BRD-Geschichte mit exemplarischem Filmmaterial zu diskutieren. Sie haben allesamt mit der verdrängten NS-Geschichte zu tun und den Skandalen, die deren Thematisierung immer wieder verursachte, sei es der Eichmann-Prozess 1961 oder das Theaterstück »Der Stellvertreter« von Rolf Hochhuth 1963.

Dabei folgt Heer seiner »autobiographischen Spur«, wie er es nennt. So nutzte er auch »Mein 68«, einen TV-Essay-Film zum Thema »20 Jahre nach 68«, als Gelegenheit, die eigene Biographie aufzuarbeiten. Sein Vater, dargestellt von einem Schauspieler, ist zu Beginn des Film zu sehen: Er schreibt seinem Sohn einen Brief, in dem er ihm erklärt, er betrachte ihn nicht mehr als seinen Sohn und enterbe ihn.

Leider hält der WDR den Film unter Verschluss. Er konnte nur gezeigt werden, weil Heer ein eigenes Exemplar besitzt. Ein Skandal im Skandal also: Ein öffentlich-rechtlicher Sender verfügt eigenmächtig über Heers Filme. Wohin das führen kann, war bei Heers Veranstaltung über Hochhuths »Stellvertreter« zu sehen. Die Filmausschnitte, die Heer zeigen konnte, umfassten vier (von möglichen sechs) Sendeminuten; mehr war nicht zugänglich.

Bei der Matinee am Sonntag vormittag kamen viele Details zur Sprache, denn eines von Heers Prinzipien ist es, »mikrohistorisch« vorzugehen. So schlug er am Sonntag einen Bogen von der »Neugründung« des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, nachdem die SPD 1961 nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte, über die anfänglichen Wahlerfolge der NPD bis zur Entwicklung und Diskussion einer revolutionären Strategie durch Rudi Dutschke. Am Ende steht das Scheitern, manifestiert durch die Auflösung des SDS 1970.

Da war zwar vieles schon bekannt, bemerkenwert aber waren die Details, mit denen Heer seinen Vortrag illuminierte. Er erzählte, wie der Westberliner Senat 1959 in Reinhard Streckers Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« Schwärzungen durchsetzte, um Reinhard Globke zu schützen, der unter Konrad Adenauer Chef des Bundeskanzleramts war und unter Adolf Hitler die »Nürnberger Rassengesetze« mitverfasst hatte. Oder wie die Polizei Ende der 60er das SDS-Büro besetzte, weil die »Kommune 1« ein Flugblatt gegen »Fachidiotentum« veröffentlicht hatte. Das dort erbeutete Material wird später vom Rektor der FU zur Erstellung »schwarzer Listen« benutzt, um SDS-Studenten relegieren zu können. Oder wie nach der Erschießung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 bei den Anti-Schah-Protesten der Pressesprecher des Regierenden Bürgermeisters Heinrich Albertz sagte: »Die Geduld der Stadt ist am Ende.«

Am Ende des Films »Mein 68« sitzt Hannes Heer am offenen Fenster eines Bauernhauses am Nord-Ostsee-Kanal und tippt seine Negativbilanz in die Schreibmaschine: nach dem Examen sofortiges Berufsverbot. Dann über mehrere Jahre letztlich erfolglose Arbeit in linken politischen Gruppierungen. Trennung von seiner Frau.

In der leider sehr kurz bemessenen Diskussion bemühte sich Heer, diesen Eindruck einer negativen privaten Bilanz auf die Studentenbewegung zu übertragen. Andererseits hatte er in seinem Film auch gegenläufige Tendenzen aufgezeigt, zum Beispiel an der Bonner Universität, an der er studierte. Insbesondere das autoritäre Vorgehen gegen kritische Geister schürte den Protest und ließ ihn neue Formen finden. Schließlich vollzogen Teile der Studentenbewegung den Schritt »vom Protest zum Widerstand«, wie Ulrike Meinhof nach dem Attentat auf Rudi Dutschke 1968 in Konkret schrieb. Heer resümierte, durch »68« sei die BRD sei »neu gegründet« worden. Dass sie, wie es einige Grüne für sich in Anspruch nehmen, dadurch »zivilisiert« worden sei, sagte Heer glücklicherweise nicht.