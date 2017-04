Resozialisierter des Tages: Roman Nasirow

Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

An einem Wochenende Ende März war in Kiew die Hölle los. Vor laufenden Kameras holte die Polizei den Leiter der ukrainischen Steuerverwaltung, Roman Nasirow, aus dem Bett und schleppte ihn im Schlafanzug in den Knast. Er versuchte zwar noch, unter Verweis auf einen angeblich drohenden Herzanfall der Haft zu entgehen, aber es half ihm nichts. Ein entgegen sonstiger Gewohnheit nicht auf die Datscha entschwundener Richter steckte ihn für 60 Tage in U-Haft.

Nasirow wird vorgeworfen, den ukrainischen Staat durch unbegründete Steuerfreistellungen um Einnahmen in Höhe von umgerechnet 65 Millionen Euro gebracht zu haben. Dass er das ihm Vorgeworfene nicht uneigennützig getan haben dürfte, wurde eine Woche später klar, als Nasirow gegen eine Kaution von umgerechnet gut drei Millionen Euro wieder freikam. Kein Problem für einen ukrainischen Staatsbeamten, soviel Geld aufzubringen.

Warum die ganze Aufregung? Weil mal wieder die Auszahlung eines IWF-Kredits ausstand und diese Finanzheinis ja ständig was von »Korruptionsbekämpfung« murmeln? Da machte es sich gut, wenn man einen aktuellen »Erfolg« vorweisen konnte. Lustigerweise konnte sich Nasirow bei der ja durch eine schon wieder vergessene Georgierin erfolgreich reformierten ukrainischen Justiz durch die Einzahlung von 50.000 US-Dollar in die Gemeinschaftskasse des Gefängnisses die Zuteilung einer halbwegs anständigen Zelle erkaufen.

Inzwischen wurde der IWF-Kredit angewiesen und gleich wieder zur Rückzahlung fälliger Schulden ins Ausland zurücktransferiert. Und Roman Nasirow bekam einen neuen Job. Am Wochenende wurde er zum Präsidenten des ukrainischen Judoverbands gewählt. Das passt. Judo beruht schließlich darauf, den Gegner auf Grund seines eigenen Trägheitsmoments zu Fall zu bringen. Die Ukraine stellt sich ihre Beine selbst.