US-Gigant Tesla lenkt ein

Für Geldsäcke und Besserverdiener: Tesla Modell S, super Beschleunigung, mindestens vier Stunden Ladezeit, ab 86.600 Euro zu haben Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Tesla-Chef Elon Musk gibt im Streit mit der IG Metall eine Jobgarantie für die Mitarbeiter des vom US-Unternehmen übernommenen deutschen Autozulieferers Grohmann. Die Firma spiele eine wichtige Rolle für die Zukunft des Elektroautoherstellers. Sowohl die Belegschaft als auch die Produktion am Grohmann-Sitz Prüm in Rheinland-Pfalz sollen ausgebaut werden, schrieb Musk in einem Brief an die Mitarbeiter, wie die Nachrichtenagentur dpa erfahren haben will.

»Aus all diesen Gründen möchte ich unmissverständlich jedermann bei Tesla-Grohmann versichern, dass wir nicht auf absehbare Zeit, und ganz sicher nicht in den nächsten fünf Jahren einen Personalabbau durchführen oder betriebsbedingte Kündigungen aussprechen werden«, versprach Musk. »Auch nach diesen fünf Jahren erwarten wir weiteres Wachstum bei Tesla-Grohmann und keinen Personalabbau.«

Die Firma baut mit automatisierter Steuerung für die Fahrzeugproduktion. Für Tesla sind die Anlagen unter anderem bei der Fertigung des Elektro-Pkw »Model 3« wichtig, die im Sommer anlaufen soll. Die IG Metall fordert einen Tarifvertrag und hatte zuletzt mit Streik gedroht. Tesla erklärte dazu, man spreche direkt mit den Mitarbeitern (ein Hinweis darauf, was man von Gewerkschaften hält?) und sei bereit für einen Arbeitskampf.

Grohmann soll unter dem Dach von Tesla nur noch die eigene Produktion beliefern. Verträge mit anderen Herstellern wie Daimler laufen aus. Das Unternehmen war auch schon vor der Übernahme durch Tesla Ende 2016 nicht tarifgebunden. Deshalb forderte die Gewerkschaft die Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Firma mit 680 Beschäftigten. Man habe vom Unternehmen eine unbefriedigende Antwort ohne Rechtssicherheit bekommen, sagte Patrick Georg von der IG Metall Trier. Diese Woche solle geprüft werden, ob künftig nach anderen Maßnahmen auch Streiks möglich seien.

Derzeit liege das Lohnniveau um etwa 25 bis 30 Prozent unter dem Tarifgehalt, sagte Betriebsratschef Uwe Herzig jüngst der Welt am Sonntag. Tesla bietet 150 Euro im Monat mehr. Musk erklärte in seinem Brief zudem, jeder Mitarbeiter solle Tesla-Aktien im Wert von 10.000 US-Dollar erhalten, die vierteljährlich über die nächsten vier Jahre ausgeschüttet würden, sowie einen sofortigen Bonus in Höhe von 1.000 Euro in bar. Es solle Gespräche mit dem Betriebsrat geben, »um sicherzustellen, dass die Vergütung jedes einzelnen Mitarbeiters wettbewerbsfähig ist«, kündigte der Konzernchef an. »Im Endeffekt wird jeder Tesla-Grohmann-Mitarbeiter die Chance haben, mit Gehalt und Aktienanteilen deutlich mehr zu verdienen, als es in der Branche und relativ zu den Lebenshaltungskosten in Prüm üblich ist.« (dpa/jW)