Ex-»Mister Germany« angeklagt

Polizeiabsperrung in Reuden bei Zeitz, wo im August 2016 der Konflikt um Adrian Ursaches Zwergstaat eskalierte Foto: Sebastian Willnow/dpa

Gegen den »Mister Germany« von 1998, Adrian Ursache, ist Anklage wegen versuchten Mordes erhoben worden. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem 42jährigen, den der Verfassungsschutz der »Reichsbürgerbewegung« zurechnet, gefährliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Die Anklageschrift ist beim Landgericht Halle eingegangen, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Laut Anklage soll Ursache bei der Zwangsräumung seines Hausgrundstückes in Reuden (Sachsen-Anhalt) am 25. August 2016 auf einen Polizisten geschossen haben. Der Beamte sei nur dank seiner Schutzkleidung nicht tödlich getroffen worden, hieß es. Auch Ursache wurde verletzt. Der ehemalige Schönheitskönig hatte das Grundstück zu seinem »Staatsgebiet« erklärt und – angelehnt an seinen Familiennamen – »Reich Ur« getauft. Ob er im engsten Sinne zu den »Reichsbürgern« gehört, die wie er die staatliche Ordnung in Deutschland und Entscheidungen wie Gerichtsurteile oder Steuerforderungen nicht anerkennen, ist zweifelhaft. Da »Reichsbürger« behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort, dürften sein Ministaat und die Namensgebung in der Szene zumindest nicht allgemein akzeptiert gewesen sein.

Im Oktober 2016 hatte ein »Reichsbürger« in Georgensgmünd bei Nürnberg auf Polizisten geschossen. Ein SEK-Beamter starb an seinen Verletzungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die »Reichsbürger« erst infolgedessen und schätzt, dass bundesweit rund 10.000 Personen der Szene nahestehen. (dpa/jW)