Einheiten der österreichischen Polizei haben am Mittwoch in Wien ein am Ostersonntag besetztes Haus in der Kienmayergasse 15 geräumt. Zu tun hatten die Beamten allerdings wenig, die Aktivisten hatten das Gebäude bereits verlassen. So war die größte Herausforderung der Uniformierten der einsetzende Schneefall, gegen den sie sich mit ihren Schilden und Helmen verteidigten. (jW)