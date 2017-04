Revolutionäre 1.-Mai-Demo wird nicht angemeldet

Das Berliner Vorbereitungsbündnis der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration 2017 veröffentlichte am Montag folgende Pressemitteilung:

Die Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration wird in diesem Jahr vom Oranienplatz nach Neukölln ziehen. Das Vorbereitungsbündnis erwartet, dass auch in diesem Jahr Zehntausende Menschen gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck, Verdrängung durch Mieterhöhungen, Krieg und den geplanten G-20-Gipfel auf die Straße gehen werden.

Nach Jahrzehnten neoliberaler Politik befindet sich der Kapitalismus weltweit in einer politischen und ökonomischen Krise. Die AfD in Deutschland, der Front National in Frankreich, Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, Rodrigo Duterte auf den Philippinen oder Donald Trump in den USA nutzen dies für ihre rassistische und kriegerische Politik und bereiten den Weg für Sozial- und Demokratieabbau. Die Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration setzt in diesem Jahr ein kraftvolles Zeichen gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck.

»Wir lassen uns nicht spalten, wir treten für eine solidarische Welt ein. Dafür gilt es, die Verhältnisse zu beseitigen, die Rassismus und Faschismus hervorbringen, in denen die Menschen nach ihrem Wert für die Wirtschaft eingeteilt werden und in denen Menschen trotz weltweiten Überflusses verhungern«, erklärt Marko Lorenz, Sprecher des Vorbereitungsbündnisses. (…)

Die Mieten steigen immer weiter, die Löhne blieben niedrig. Der »rot-rot-grüne« Senat hat im Wahlkampf eine soziale Politik versprochen, doch der Verkauf des Neuen Kreuzberger Zentrums zeigt das Gegenteil. »Wir hoffen nicht auf Parlamente, sondern stehen in einer widerständigen Tradition: 2017 feiern wir den 30. Jahrestags des Revolutionären 1. Mai, ein Grund, auf eine Anmeldung der Demonstration zu verzichten«, erklärt Lorenz. »Außerdem wollen wir damit unsere Unversöhnlichkeit mit der angeblich linken Berliner Regierung zum Ausdruck bringen.« Die genaue Route wird am 24. April auf der Website des Bündnisses bekanntgegeben. (…) Den Kapitalismus gibt es nicht ohne Krise, Krieg und Armut. Für die soziale Revolution weltweit!

https://1mai.blackblogs.org/

Die NRW-Linke hat am Montag ihr Dringlichkeitsprogramm vorgestellt, mit dem sie Eckpunkte für die Arbeit nach der bevorstehenden Wahl absteckt. Dazu heißt es in einer Erklärung:

»Die Anhebung des Landesmindestlohns auf zwölf Euro, die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen im Landesdienst und eine Aussetzung der Sanktionen bei Hartz IV ist sofort möglich«, so Landessprecher Christian Leye. Teilweise ist es ohne großen finanziel­len Aufwand möglich, die soziale Lage der Betroffenen zu verbessern, der Landesregierung fehlt aber der entsprechende Wille. Nach Ansicht der Linken sind darüber hinaus aber Investitionen in die soziale Infrastruktur wie Schulen und bezahlbare Wohnungen nötig. (…) Die Linke fordert die Koalition aus SPD und Grünen auf, die Millionärssteuer auf die Tagesordnung zu setzen. Dem Land entgehen derzeit jährlich 80 Milliarden Euro, mit denen Investitionen bezahlt werden könnten. Mit einer Bundesratsinitiative zur Einführung einer Millionärssteuer könnte das Land NRW sein Gewicht einsetzen, um sich für eine Besteuerung von Superreichen stark zu machen.