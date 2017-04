Flüchtlinge in Lager gesperrt

Im staatlichen Auftrag gegen Flüchtlinge: »Grenzschützer« posieren vor Journalisten mit Pistolen in Barcs (8.3.2017) Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schürt wegen angeblicher »Terrorgefahr« den Hass gegen Flüchtlinge. Zwar kamen in diesem Jahr nur knapp tausend Asylbewerber nach Ungarn. Dennoch meint der Chef der rechtsnationalistischen Regierungspartei Fidesz, das Land durch immer strengere Asylgesetze und einen zweiten Grenzzaun schützen zu müssen. Währenddessen hält die Gewalt gegen Geflüchtete auf der sogenannten Balkanroute an.

Seit zwei Wochen werden in Ungarn alle Flüchtlinge für die Dauer ihres Asylverfahrens in Internierungslagern vor der serbischen Grenze gesperrt. Ein solches Containerdorf wurde nahe der Ortschaft Röszke aufgebaut, wo zuvor ein rudimentär ausgestattetes Zeltlager stand.

Bislang hielten die Behörden nur jene Flüchtlinge in grenznahen Lagern fest, die über die streng abgeriegelten Übergänge von Serbien aus ins Land kamen. Nach der vor einem Monat beschlossenen Verschärfung werden jedoch alle Geflüchteten in den Lagern festgesetzt. Sie dürfen die Transitzonen darum nur verlassen, wenn sie zurück nach Serbien gehen oder über ihren Asylantrag positiv entschieden wurde. Damit gibt es für Flüchtlinge in Ungarn praktisch keine Bewegungsfreiheit mehr.

Während sich EU-Integrationskommissar Dimitris Avramopoulos bei seinem jüngsten Besuch in Budapest bedeckt hielt, übten Nichtregierungsorganisationen und das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen scharfe Kritik an der Gesetzesnovelle. Ungarn verletze damit seine völker- und europarechtlichen Verpflichtungen. Außerdem stoppte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Unterbringung von acht unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und einer schwangeren Frau in einer Transitzone.

Der EGMR schickte Fragen nach Budapest, die bis zum gestrigen Montag beantwortet werden sollten: Die Fidesz-Regierung sollte eine Erklärung zum Zustand in den Transitzonen sowie zur Rechtmäßigkeit der Transfers dorthin abgeben.

Während die Richter in Strasbourg auf Antworten warteten, formulierte Ministerpräsident Orbán eine eigene Entgegnung: Er dachte offen über einen Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) nach. Damit könnte sich Ungarn der EGMR-Rechtssprechung entziehen. Orbán hatte die Positionen des EGMR zu seiner Flüchtlingspolitik stets kritisiert und zurückgewiesen. Dabei bezogen sich die Richter lediglich auf EU-Grundsätze wie die Einhaltung menschenrechtlicher Standards.

Ende vergangener Woche legten drei NGOs in Berlin einen Bericht über Gewalt gegen Flüchtlinge auf der sogenannten Balkanroute vor. Demnach hätten alle Befragten Misshandlungen erlitten – auch in Ungarn. Dort hätten unter anderem Polizisten Asylsuchende im Winter gezwungen, sich nackt auszuziehen. Anschließend hätten die Beamten sie mit kaltem Wasser übergossen.

Die Regierung in Budapest dementiert die geschilderten Fälle. Sie seien frei erfunden und von NGOs verbreitete Lügen, erklärte Orbán. Immer wieder behauptet er, zivilgesellschaftliche Organisationen würden an den Flüchtlingen verdienen und nur deshalb für deren Rechte eintreten.

Mittlerweile sprechen auch Journalisten von einer »systematischen Misshandlung von Flüchtlingen« in Ungarn. Diese sei laut der Onlinezeitung Pester Lloyd durch eine Vielzahl von Interviews mit Opfern und »sogar durch ungarische Gerichtsakten« belegt. Viele Menschen wurden getreten, geschlagen oder von Polizeihunden verletzt.

Angesichts der regelmäßigen Misshandlungen im ungarisch-serbischen Grenzgebiet durch »Grenzjäger«, Polizei- und Militäreinheiten müsse man von »systematischer Folter im Auftrag des Staates« sprechen, so der Pester Lloyd. Es gebe ein »Gewohnheitsrecht des Stärkeren«, das nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun habe. Auch »rechtsextreme Schlägertrupps«, die als Bürgerwehren durch die Grenzre­gion ziehen, misshandelten Flüchtlinge.