Alle gegen Modi

Wahlkampf für Rahul Gandhi: 2014 hatte er keine Chance gegen Narendra Modi Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Es ist so etwas wie eine inoffizielle Stellenanzeige, die derzeit in politischen Zirkeln Indiens kursiert. Wer könnte bei der nächsten nationalen Wahl 2019 als Herausforderer gegen Premierminister Narendra Modi in den Ring steigen – und zwar als Spitzenkandidat eines möglichst breiten Oppositionsbündnisses? Charismatisch und volksverbunden sollte der- oder diejenige sein, frei von Skandalen, zudem in der Lage, einer solchen Allianz nicht nur überzeugend ein Gesicht zu geben, sondern sie als Moderator auch die volle Legislaturperiode zusammenzuhalten. Letzteres vor allem in Hinblick auf die Geschichte ähnlicher Projekte, die immer stark von innerer Zerrissenheit geprägt waren und deshalb meist auch nicht lange hielten – zuletzt die sogenannte Dritte Front, die 1996 bis 1998 regierte.

Außer Frage steht: Der gegenwärtige Mann an der Spitze der indischen Regierung sitzt fest im Sattel, und ihn zu entthronen, wird angesichts aktueller Rahmenumstände und dem Blick in die unmittelbare Zukunft alles andere als einfach. Bei der Wahl 2014 hatte Narendra Modi, der als langjähriger Chefminister des wirtschaftlich in die Spitzengruppe der Unionsstaaten katapultierten Gujarat ungeachtet seines ideologischen Hardliner-Images als »Macher« galt, ein überwältigendes Mandat eingefahren. Die traditionellen Machtzirkel seiner Bharatiya Janata Party (BJP), hatten ihn anfangs nur widerwillig zum Frontmann erkoren, der frühere Vizepremier Lal Krishna Advani, die graue Eminenz der Partei, und einige andere hatten zeitweise sogar explizit vor Modi gewarnt. Der Sieg fiel überragend aus. Nicht nur kam die BJP auch ohne ihre Bündnispartner auf eine Mehrheit der Sitze, was seit 25 Jahren keiner politischen Kraft mehr gelungen war. Die traditionsreiche, über Jahrzehnte allseits dominierende Kongresspartei (INC) war als primärer Gegner auf nationaler Ebene zudem auf nur noch schlappe 44 (durch eine Nachwahl aktuell 45) der 543 Sitze in der Lok Sabha abgestürzt – ein Minus von 162 Mandaten. Davon hat sich die Partei bis heute nicht erholt.

Rahul Gandhi wäre wohl der erste, der sich auf die imaginäre Stellenausschreibung bewerben würde. Noch bis vor einiger Zeit hätte er die besten Aussichten gehabt – inzwischen ist parteiintern wie bei aktuellen und potentiellen Bündnispartnern das Vertrauen in seine Fähigkeiten gesunken, sich überzeugend als reale Machtalternative zu Modi in Stellung zu bringen. Der INC wollte mit ihm einen Generationswechsel wagen. Zudem gilt der jüngste Spross des Nehru-Gandhi-Clans, der seit der Unabhängigkeit 1947 über insgesamt 53 Jahre die Regierungschefs stellte, als überaus bodenständig – ihm macht es auch nichts aus, eine ganze Nacht als Gast in der Hütte einer armen Familie zu verbringen und sich deren Sorgen anzuhören, wofür sich andere Politiker bestenfalls eine Viertelstunde nehmen. Seine Schwachstelle ist aber die mangelnde Erfahrung in direkter Regierungsverantwortung – viele Landsleute schätzen ihn zwar persönlich, trauen ihm das wichtigste Staatsamt aber nicht zu.

Rahul bleibt aber einer der Anwärter auf die Führung eines Bündnisses – schon weil der INC neben der BJP nach wie vor die einzige Partei mit wirklich landesweiter Verankerung ist. Laut einer Umfrage vom Januar rechnen ihm immerhin 28 Prozent der Befragten die besten Chancen aus, es mit Modi aufnehmen zu können, ein höherer Wert als fünf Monate zuvor. Vorstellbar sind indes aber auch andere Kandidaten. Nitish Kumar von der sozialdemokratischen Janata Dal-United (JD-U) beispielsweise, der als Chefminister von Bihar, lange als Armenhaus Indiens verschrien, anerkannt gute Arbeit leistet und es bei der Regionalwahl 2015 vermochte, seinen Staat mit einer »Großen Allianz« gegen eine Machtübernahme der BJP zu verteidigen. Oder auch Akhilesh Yadav, der ähnlich wie Rahul mit 43 Jahren für indische Verhältnisse jung-dynamische Parteichef der ebenfalls sozialdemokratischen Samajwadi Party (SP) und bis vor kurzem Chefminister des bevölkerungsreichsten Unionsstaates Uttar Pradesh. Dort allerdings war er als Führer einer SP-INC-Allianz am Ende nicht in der Lage, einen Erdrutschsieg der BJP zu verhindern, die drei Viertel aller Mandate holte. Außerdem in Frage käme Mamata Banerjee, die mit ihrem Trinamool Congress (TMC) erst voriges Jahr als Chefministerin von Westbengalen bestätigt wurde. Sie hat sich zwar als eine der schärfsten Kritiker des Premiers bei dessen umstrittener Währungsreform im vergangenen November erwiesen – doch wäre die stramme Antikommunistin, deren TMC eine rechte Abspaltung der Kongresspartei ist, gerade für die Linken nur schwer hinnehmbar. Dagegen wäre der Antikorruptionsaktivist Arvind Kejrival, der die Hauptstadt Delhi regiert und dort mit seiner noch jungen Aam Admi Party (AAP) dominiert, ein starkes Signal für einen echten Politikwechsel. Die AAP hat außerhalb der Metropole aber das ihr nachgesagte Potential bei Wahlen bislang nur begrenzt entfalten können. Damit könnte ihm die prägnante Hausmacht fehlen, die er bräuchte, um eine heterogene Allianz über fünf Jahre erfolgreich zusammenzuhalten.

Bevor über einen Spitzenkandidaten Einigkeit erzielt werden kann, muss eine solche Front aber erst einmal Gestalt annehmen. In einigen Unionsstaaten ist der einst allmächtige INC schon zur nur noch dritt- oder viertstärksten Kraft abgestiegen. Das gibt den Regionalparteien bei Verhandlungen Rückenwind. Obgleich sie nur in einem sehr begrenzten Gebiet vertreten sind, stützen sich Parteien wie die AIADMK aus Tamil Nadu und der TRC im nationalen Parlament auf Fraktionen, die beinahe so stark sind wie der INC.