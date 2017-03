Protestfrühling in Moskau

Bereits im vorletzten Jahr veranstalteten Russlands Fernfahrer Protestaktionen (Hier bei Moskau am 8. Dezember 2015) Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Am Montag nach den Antikorruptionskundgebungen in achtzig russischen Städten hat eine weitere dezentrale Protestaktion begonnen. Tausende Fernfahrer verursachten Staus oder versammelten sich auf Parkplätzen, um gegen die geplante Erhöhung der Straßenbenutzungsgebühr zu protestieren. Die Abgabe namens »Platon« soll nach Regierungsplänen Mitte April um 25 Prozent erhöht werden.

Nach Angaben der »Organisation der Güterspediteure« (OGP), die die Proteste organisiert, soll der Streik der Fahrer so lange fortgesetzt werden, bis die Regierung auf die geplante Erhöhung verzichtet. Der Umfang, in dem die Streikaufrufe befolgt wurden, war offenbar regional sehr unterschiedlich. In Moskau und Umgebung waren kaum über das normale Maß hinausgehende Staus zu verzeichnen; anders war es im Gebiet Murmansk im hohen Norden oder in Dagestan im Kaukasus. Dort blockierten einige hundert Fahrer die Grenzübergänge nach Aserbaidschan.

Ob das Timing der Fernfahrerproteste mit den Antikorruptionsprotesten koordiniert ist, war zunächst nicht bekannt. Westliche Medien wie der US-Propagandasender Radio Liberty versuchten dies zu suggerieren, konnten jedoch keine belastbaren Belege vorweisen. Wie Teilnehmer an den Blockaden russischen Medien berichteten, sind viele Fahrer eingeschüchtert; ihre Bußgeldverfahren aus dem Winter 2015/16 seien immer noch nicht entschieden, und sobald jemand drei dieser Bußgeldverfahren am Hals habe, gelte das als Vorstrafe. Deshalb hätten viele es vorgezogen, diesmal weiterzuarbeiten. Außerdem haben offenbar viele der als Kleinselbständige tätigen Fahrer nach der Einführung der ersten Stufe der Straßenbenutzungsgebühr 2016 ihr Geschäft aufgegeben und ihre Lkws verkauft. Das Ansteigen der Preise für Treibstoff und Ersatzteile habe dazu geführt, dass sich die Arbeit hinter dem Steuer nicht mehr rentiert habe, klagte ein Teilnehmer gegenüber der Novaja Gazeta. Da es genau diese Kleinselbständigen waren, die im Winter 2015/16 das Rückgrat der Proteste stellten, erklärt dies, warum die Proteste diesmal zurückhaltender in Ausmaß und Auftreten sind.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Regierung offenbar für Großspeditionen Rabatte bei der Gebühr angeboten hat. Auf diese Weise ist eine informelle Allianz zwischen dem großen Transportbusiness und dem Finanzministerium entstanden. Bei einer Besprechung zwischen Ministerpräsident Dmitri Medwedew und Vertretern der Branche Anfang der Woche erklärten Unternehmenssprecher, sie könnten bei kleineren Detailkorrekturen mit der Gebühr leben. Hauptadressat ihrer Kritik waren die Einzelspediteure, die nach Angaben ihrer großen Konkurrenten mit mindestens zwei Reifen in der Schattenwirtschaft unterwegs seien und »die Preise kaputtmachten«. Es entstand der Eindruck, dass in diesen Kreisen niemand eine Träne vergießen wird, wenn weitere Kleinspediteure wegen des Streiks oder der erhöhten Gebühren aufgeben müssen.

Auf seiten der Protestierenden scheint die Ahnung ihrer verschlechterten Ausgangslage stellenweise auch in verzweifelte Gewaltaktionen umzuschlagen. In etlichen Fällen wurden »Streikbrechern« Reifen durchstochen oder Bremsleitungen gekappt. Ein Lkw wurde sogar mit einem Luftgewehr beschossen. Die Streikleitung distanzierte sich allerdings von diesen Aktionen und sprach von Provokationen der Polizei. Politische Reaktionen auf die Fernfahrerproteste sind diesmal bisher völlig ausgeblieben; die Kommunistische Partei, die die Aktionen 2015/16 unterstützt hatte, erwähnte sie diesmal in ihrer Zeitung Prawda mit keinem Wort.