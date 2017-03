Kritische Aktionäre

Diese dezente Warnung sollte vielleicht vor dem Büro der Bundeskanzlerin aufgestellt werden Foto: Armin Weigel/dpa

Wird die Privatisierung der Autobahnen doch nicht zum Selbstläufer? In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es Widerstand gegen das Vorhaben, die Bundesfernstraßen mittels einer »Infrastrukturgesellschaft Verkehr« in Bundeshoheit zur Verfügungsmasse von Banken und Versicherern zu machen. Laut einem internen Papier, über das der aktuelle Spiegel berichtet, sollten die entsprechenden Gesetzesvorlagen so geändert werden, »dass auch die Absicherung des unveräußerlichen Eigentums des Bundes an möglichen Tochtergesellschaften gesetzlich verankert wird«. Ebenfalls auf Distanz zu den Plänen geht offenbar SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Dasselbe gilt für das Gros der am Montag im Parlament zum Thema angehörten Sachverständigen.

Wie jW in Erfahrung brachte, handelt es sich bei dem vom Hamburger Nachrichtenmagazin zitierten Schreiben um einen informellen »Musterbrief: zur Beantwortung der Campact!-Aktion ›Keine Privatisierung der Autobahnen‹«. Nach Auskunft des Büros der SPD-Abgeordneten Ulrike Nissen stehen dahinter Vertreter der zuständigen Arbeitsgruppen Verkehr, Haushalt und Wirtschaft. Das Papier schlüsselt vier »vorrangige« Ziele für die anstehenden parlamentarischen Beratungen auf: So müssten die »Kontroll- und Einflussmöglichkeiten« des Bundestags »bezüglich der Verkehrsinvestitionen des Bundes (…) gestärkt«, ein Tarifvertrag für die vorgesehene Autobahngesellschaft abgeschlossen und eine »enge Beschränkung der Kreditfähigkeit der Gesellschaft, die nur dem Liquiditätsmanagement dient, sowie eine Staatshaftung für deren Verbindlichkeiten« verankert werden. Ferner sollten die Rechtsform einer Aktiengesellschaft sowie die Möglichkeit öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) auch für Teile des Netzes ausgeschlossen werden.

Die Forderungen widersprechen dem durch die Bundesregierung vorgelegten Gesetzespaket an zentralen Stellen, was sowohl Rechtsform als auch Finanzierung und öffentliche Kontrollmöglichkeiten betrifft. Nach einem von der Fraktionsspitze erstellten Gutachten droht der Bundestag hinsichtlich der Ausgabenplanung faktisch »entmachtet« zu werden. Bereits in der Vorwoche hatte die SPD-Abgeordnete Nissen gegenüber jW von »entschiedener Ablehnung« innerhalb ihrer Fraktion gesprochen. Jedwede Form der Privatisierung durch die Hintertür wolle man verhindern, ob über Tochtergesellschaften, stille Teilhaberschaften oder ÖPP. Statt dessen müsse die zu schaffende Gesellschaft eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) werden. Wie stark das Lager der Gegner in der Fraktion zahlenmäßig ist, konnte Nissens Büro gestern nicht konkret beziffern.

Auch SPD-Chef und -Kanzlerkandidat Schulz zählt sich zu den Kritikern. In einer jW vorliegenden Replik an den niedersächsischen Landesverband der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten (VDStra) schreibt Hermann Zimmermann, Referent für Verkehrspolitik im Willy-Brandt-Haus, im Namen von Schulz: »Eine Privatisierung ist mit uns nicht zu machen«, die Gesellschaft dürfe auch »nicht zu Lasten der Beschäftigten« gehen. »Keine Frage. Neue und zusätzliche ÖPP-Projekte dürfen das nicht werden.« Ein Hintertürchen bleibt allerdings offen. »ÖPP-Projekte sind nur dann möglich, wenn Kosten gespart und die Vorhaben wirtschaftlicher umgesetzt werden können.«

Dafür spricht freilich nichts. Der Bundesrechnungshof hat wiederholt die drastischen Mehrkosten von ÖPP-Finanzierungs- und Betreibermodellen beanstandet. In ihrer Stellungnahme anlässlich einer Expertenanhörung am Montag im Bundestag bekräftigt die Behörde diese Position. »Angesichts der mit einer funktionalen Privatisierung einhergehenden Probleme« empfehle man, diesen Weg »gesetzlich auszuschließen und den Umfang der Vergabe an Dritte im Gesetz einzuschränken«. Andernfalls übernähmen Private »die Planung, den Bau, den Betrieb, die Erhaltung und die Finanzierung von Autobahnnetzen und würden hierfür im Gegenzug die auf diesem Autobahnnetz anfallende Lkw-Maut und Infrastrukturabgabe erhalten«.

Ähnliche Befürchtungen äußerte gestern die übergroße Mehrheit der geladenen Sachverständigen. So sieht etwa der Saarbrücker Rechtsprofessor Christoph Gröpl Anlass zur Sorge, »dass die Übertragung der Autobahnverwaltung auf den Bund die Türe zu einer Privatisierung in einem Ausmaß aufstößt, die in diesem Umfang in der Öffentlichkeit nicht erahnt wird«. Und laut dem Frankfurter Staatsrechtler Georg Hermes erlaube der Regierungsentwurf Konstruktionen, »die von dem privatrechtlichen Straßeneigentum der Bundesrepublik Deutschland kaum mehr als eine ›leere Hülle‹ übriglassen«.