Newroz Pîroz Be! – Froher neuer Tag!

Rund um den 21. März begehen Millionen Kurden im Nahen Osten und im Exil das alljährliche Newroz-Fest. Zu der bundesweit zentralen Kundgebung in Frankfurt am Main am 18. März kamen 30.000 Menschen. Sie feierten, trotz erneuten Verbots, mit allen Fahnen der kurdischen Befreiungsbewegung.

Am 19. März kamen die Menschen im nordirakischen Machmur, einem Lager kurdischer Flüchtlinge, die in den 90er Jahren vor der Gewalt des türkischen Staates geflohen waren, zum Neujahrsfest zusammen. Von allen Schulen des Ortes aus demonstrierten die Schüler zum zentralen Festplatz, wo sie gemeinsam mit Tausenden anderen jubelten, als das traditionelle Newroz-Feuer entzündet wurde. In Sprechchören und Reden wurde die Freiheit des in der Türkei inhaftierten Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, gefordert.

Das Exekutivkomitee der PKK stellte das diesjährige Newroz unter das Motto »Wir werden siegen!« und erklärte weiter: »Wir rufen unser Volk und unsere Verbündeten in allen vier Teilen Kurdistans und auf der ganzen Welt dazu auf, das Newroz-Fest im Geist der Freiheit und des Widerstands zu feiern. Füllt die Newroz-Plätze auf der ganzen Welt, vereinigt euch und organisiert euch weiterhin im neuen Newroz-Jahr, verstärkt den Kampf um die Freiheit Abdullah Öcalans und den Status für Kurdistan.«

Zu den Feierlichkeiten in den Kandil-Bergen, dem Rückzugsgebiet der PKK, kamen trotz schwieriger Sicherheitslage und strömenden Regens mehrere tausend Menschen und begingen gemeinsam mit der Guerilla das Neujahrsfest.

In der Türkei wurden die Feierlichkeiten in sämtlichen großen Städten verboten. Bereits im Vorfeld kam es zu Massenverhaftungen. Dennoch riefen kurdische Organisationen zu Veranstaltungen auf. Trotz der ­Repressalien folgten Hunderttausende dem Aufruf und feierten Newroz. Im kurdischen Diyarbakir wurden die Feiernden nach dem offiziellem Ende von der Polizei angegriffen, ein Jugendlicher wurde erschossen.