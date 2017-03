Gestrandet im Geröll

Von den Wassermassen zerstört: Eine unterspülte Bahnlinie im Bezirk Lurigancho-Chosica (19.3.2017) Foto: Martin Mejia/AP Photo

Peru hat in den vergangenen zwei Wochen die Resultate jahrzehntelangen kapitalistischen Wirtschaftens sowie der Korruption in Politik und Wirtschaft geerntet. Heftige und anhaltende Niederschläge in der Regenwald- und Andenregion führten zu Überflutungen und Schlammlawinen, die in Peru »Huaycos« genannt werden. Ein staatlicher Notfallplan ist kaum existent.

Am 15. März trat der durch Lima fließende Río Rímac über die Ufer. Der Parque de La Muralla im Herzen der peruanischen Hauptstadt, ein bei Einwohnern und Touristen beliebter Stadtpark, wurde ruckartig überschwemmt. Die Grünanlage wurde um Überreste einer kolonialen Stadtmauer des 17. Jahrhunderts herum errichtet, die einst Lima vor Piratenüberfällen schützen sollte. Die Wasser überfluteten schnell auch die Vía Evitamiento, eine der wichtigsten innerstädtischen Verkehrsadern. Brücken brachen ein, die Fluten rissen Wohnhäuser und Fabriken mit sich.

Erst zu diesem Zeitpunkt fühlte sich die Mittel- und Oberschicht Limas von den Naturgewalten betroffen. Dabei hielten die Regenfälle schon seit Februar an, doch bis dahin waren vor allem die Provinzen im Norden des Landes von den Überflutungen betroffen. Schlammlawinen stürzten von den Bergen herab und machten in vielen Orten die Zufahrtsstraßen unpassierbar. Die ersten Toten wurden gemeldet. Viele Wohnhäuser in Barrios Populares, den proletarischen Stadtvierteln, wurden dem Erdboden gleich gemacht.

Solidarität mit den Armen

In Carapongo, einer der am stärkten betroffenen Gegenden im Südwesten Limas, hatten vor allem Frauen von ihrem jahrelang Ersparten Häuser gekauft. Viele sind alleinerziehend. Die Überflutungen sind für sie eine Katastrophe. »Meine Schweine, alle meine Schweine sind tot«, klagt eine ältere Frau, die auf einem größeren Stein am Straßenrand sitzt. Sie berichtet, dass sie eine kleine Aufzucht hatte und aus den Erlösen ihre Kinder und Enkel unterstützte.

Von einer wackeligen und schmalen Brücke der Avenida Carapongo, einer der Hauptstraßen Limas, ist das gesamte Ausmaß der Zerstörungen sichtbar. Vor uns erstreckt sich eine apokalyptische Landschaft aus Geröll, kleinen Flüssen und Schutt. Die Überreste eingestürzter Hütten und Betriebe sind zu erkennen. Ein paar Häuserecken vom Fluss entfernt sind schlammverschmierte Straßenzüge zu erkennen, eine riesige braune Stadt. Zwischen all dem waschen Frauen Geschirr und Wäsche in dem durch die offene Kanalisation und den Schlamm verschmutzten Wasser. Kinder spielen mit Plastikflaschen. Wie so oft trifft die Naturkatastrophe vor allem die ärmsten Teile der Bevölkerung. Eine Frau, die Lebensmittel an einer Leine von einer Seite des Flusses zu ihren Nachbarn am anderen Ufer befördert, lächelt trotzdem, während sie sich den Schweiß von der Stirn wischt: »Wir mögen arm sein, aber wir helfen uns gegenseitig. Das ist das Wichtigste, denn auf die Regierung ist kein Verlass.«

Wir sind mit einer Gruppe linker Schüler und Studenten unterwegs, um Hilfe in Gebiete zu bringen, in die sich andere Helfer derzeit nicht hinein trauen, weil es dort immer noch zu weiteren Erdrutschen kommen kann. Eine junge Sozialistin, die seit Tagen bei Privatleuten Spenden für die Opfer der Unwetter sammelt, scherzt: »Der Huayco hat etwas geschafft, was in den 80ern nicht gelang: Ein Marsch vom Land in die Stadt«. Sie spielt auf die maoistische Parole »Vom Land in die Stadt« an, die damals vor allem die Guerilla des »Leuchtenden Pfads« verbreitete. Die Aktivistin stört sich an der Apathie vieler Menschen und macht dafür den Assistentialismus der in den 1990er Jahren herrschenden Diktatur von Staatschef Alberto Fujimori verantwortlich. Das Proletariat habe sich daran gewöhnt, dass ihm der Staat alles bereitstelle. »Das Brot muss jedoch von unserer Klasse erarbeitet werden, sonst weiß sie es nicht zu schätzen«, sagt sie. Sie fürchtet, dass sie mit ihren Genossen durch ihre Solidarität dazu beiträgt, genau diese Apathie aufrechtzuerhalten. Man werde das beim nächsten Plenum diskutieren, beschließt die Gruppe.

Wir verlassen mit unserem Kleinbus die größeren Straßen und suchen die Ecken, an denen noch keine staatlichen oder privaten Hilfsgüter angekommen sind. Eine junge Frau kommt auf uns zu. An der Hand hat sie ein vierjähriges Mädchen, auf ihrem Rücken trägt sie in einer Manta, der gewebten Decke, die andinische Frauen als Rucksack nutzen, ein Neugeborenes. Sie erzählt, dass in Los Pinos, einige Straßenzüge weiter, noch kaum Unterstützung eingetroffen sei. Sie steigt in den Van und führt uns dahin, wo sie einst wohnte. Sechs oder sieben Familien haben sich hier zusammengefunden. Eine Olla común, die traditionelle kollektive Essenszubereitung für mehrere Familien in Krisenzeiten, wird von vier Frauen verwaltet. In unserem Bus transportieren wir in großen Säcken Spenden der umliegenden Märkte und einiger Einzelpersonen – Nudeln, Thunfisch in Dosen, etwas frisches Obst und Gemüse sowie Babykleidung aus zweiter Hand.

Mehr als 1.000 Bezirke sind in ganz Peru von den Huaycos zerstört worden. Tausende Familien haben weder ein Dach über dem Kopf noch Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Nahrungsmitteln. Betroffen sind vor allem diejenigen, die in entlegenen Regionen des Landes leben. Insgesamt haben nach Regierungsangaben 70.000 Menschen ihre Wohnungen verloren. Über die Hälfte des Landes ist der Ausnahmezustand verhängt worden. Hinzu kommt die Verwüstung großer Agrarflächen und ganzer Industriegebiete. Trotzdem weigert sich Präsident Pedro Pablo ­Kuczynski, ein in Princeton studierter Sohn deutsch-schweizerischer Einwanderer, landesweit den Notstand auszurufen. Dadurch würde die Hilfe für die betroffenen Familien erste Priorität bekommen und auch die humanitäre Unterstützung aus dem Ausland beschleunigt werden. Doch Kuczynski fürchtet, wie er offen zugibt, dass Hilfsgelder in den Taschen der Regionalregierungen verschwinden könnten. Und so blockiert sein Kabinett auch die Solidarität der Nachbarländer.

Fehlender Notfallplan

Venezuelas Regierung hat, wie andere südamerikanische Länder auch, sofort nach Bekanntwerden der Katastrophe in Peru trotz der im eigenen Land herrschenden Versorgungskrise acht Tonnen Lebensmittel bereitgestellt. Doch das Flugzeug der venezolanischen Luftwaffe konnte sich tagelang nicht auf den Weg nach Peru machen. Das Kabinett werde zunächst beraten, ob und wann man die Waren aus Venezuela annehmen werde, zitierte die peruanische Onlinezeitung Expreso am vorigen Mittwoch Premierminister Fernando Zavala.

Seit der Fluss Huaycoloro über die Ufer getreten ist, ist die Trinkwasserversorgung in vielen Wohnhäusern der Region Lima unterbrochen. Selbst in den Mittel- und Oberschichtsbezirken Surco, Pueblo Libre, San Isidro und Miraflores kam teilweise nur noch zu bestimmten Stunden Wasser aus der Leitung. Lediglich die Familien, die auf ihren Dächern private Wasserdepots oder Brunnen unter ihren Häusern haben, müssen sich nicht einschränken. In der Stadt mit ihren zehn Millionen Einwohnern wurde Trinkwasser über Nacht zu einem knappen Gut, denn die Stadt liegt mitten in der Wüste und wird nur von einem einzigen Wasserwerk beliefert. Das Klärwerk der staatlichen Sedapal in Huachipa, das acht Bezirke mit Trinkwasser beliefern soll und erst 2011 für umgerechnet 234 Millionen Euro zu Ende gebaut wurde, weist schon seit 2015 Risse und andere Anzeichen von Pfusch am Bau auf, wie die Tageszeitung La República am vergangenen Dienstag berichtete. Nun steht das Klärwerk still, die Verantwortlichen für den Bau werden aufgrund von Korruptionsverdacht von der Staatsanwaltschaft befragt.

Vor den Supermärkten bilden sich lange Schlangen von Wartenden, die Wasser kaufen wollen. Die Preise für das lebenswichtige Nass sind ebenso explodiert wie die für Nahrungsmittel. Kostete ein Kilo Limonen in Lima bisher zwischen vier und fünf Soles (etwa 1,10 bis 1,40 Euro), werden inzwischen bis zu 46 Soles (knapp 13 Euro) verlangt.

Das Klimaphänomen »El Niño« ist eine zyklisch in unterschiedlicher Stärke wiederkehrende Veränderung der Strömung im äquatorialen Pazifik. Meist ereignet sie sich um die Weihnachtszeit, daher stammt der Name »Das Kind«, angelehnt an das Christkind. In diesem Jahr ist das Ausmaß von »El Niño« jedoch besonders groß.

Durch die Schaffung einer stabilen Infrastruktur und eines schnell einsatzbereiten Notfallplans wären die Auswirkungen der Huaycos eindämmbar, sagte Ecuadors Präsident Rafael Correa am vergangenen Mittwoch gegenüber La República. Sein Land sei ebenso wie Peru von dem Klima­phänomen betroffen, doch in Ecuador müssten die Menschen nicht so leiden wie in Peru. »Hier geht es nicht um Glück, hier geht es um Planung, harte Arbeit, gute Investitionen, die die beste Ersparnis sind. Das spart uns Hunderte Millionen Doller ein«, erklärte der linke Staatschef. Durch ein Dammsystem können in Ecuador bei Ansteigen der Flüsse die Wassermassen in den Golf von Guayaquil umgeleitet werden. Selbst die in der Nähe zur peruanischen Grenze lebende Bevölkerung spürt deshalb kaum Folgen von »El Niño«.