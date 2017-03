Über Windmühlen oder so

Auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt ist es erster Linie eng und heiß. Das viele Aufhebens, das um sie gemacht wird, ist schwer zu verstehen, wenn man vor Ort ist. Das eigentliche Geschäft aber versteht sich von selbst: »Leute kennenlernen«, »Kontakte knüpfen«, »Deals machen«, en passant noch ein paar Lagerbestände verkaufen.

Es ist immer dasselbe: Alle Betriebsnudeln sind anwesend und nudeln rum (oder connecten, oder pflegen/erweitern/zerreißen Netzwerke, wie auch immer man die notwendigen Kaffee-, Kippen- und Flaschenbiergespräche nennen soll, die auch für die Produktion von allem Schöngeistigen essentiell sind). Tausende Besucher drücken sich durch die Gänge. Die Beobachtung einer liebevoll als Harry Potter verkleideten Jugendlichen ist die höchste Form der Annäherung an die Hochkultur, die unter diesen Bedingungen möglich ist. Apropos Hochkultur: Schon Adorno wandelte 1959 zwischen den Verlagsständen umher, und es graute ihn (wie so oft) angesichts der Zumutungen der Massenkultur, in dem Falle der bunten Taschenbücher. Der Geist werde zur reinen Ware. Man möchte sich nicht ausmalen, wie er auf E-Books, Speed-Reads und Mädchen in Pikachu-Kostümen reagiert hätte.

Wie immer bekommt auch irgendwer den Buchpreis. Oder den Preis der Messe. Oder so ähnlich. Frage an den klugen Kleinverleger neben mir: Weiß man, wer den ominösen Preis gekriegt hat? – Welchen ominösen Preis? – Na den Preis. – Nö. Muss man das? Erste Fußnote: Es war Natascha Wodin.

Ein Problem meiner psychologischen Deformation ist: Ich kann einfach nicht weghören. Zwei Stände weiter agt einer zur anderen: »Naja, so ein China-Buch.« – »Ach, es geht um ›Die Reise in den Westen‹? Das ist auch nur Weltliteratur in neuer oder erstmaliger oder vollständiger oder zumindest besonders schöner Übersetzung bei Reclam.« Zweite Fußnote: es geht um den Übersetzerpreis für Eva Lüdi Kong. Mich erinnert das an alte Pausenhofgespräche: »Was müsst ihr lesen?« – »Keine Ahnung, irgendwas Spanisches. Über Windmühlen oder so.«

Wobei: Pennäler könnten die Chinabuchherumrätseler höchstwahrscheinlich aufklären. Wer einmal »Dragonball Z« gesehen hat, kennt den Affenkönig Son Goku. Der ist »als steinernes Ei aus einem Felsen geboren« und hat wie jede mythische Figur, die etwas taugt, einen Sinn für seltsamen Humor. Schließlich erlangt er, allen Lausbubereien zum Trotz, doch noch den Zustand der Erleuchtung, wird also Buddha.

Lesen Sie hier am Montag, ob dem geplagten Kulturjournalisten am Ende seiner Reise in den Osten ähnliches gelungen ist.