»Grundschullehrer fehlen in großer Zahl«

Foto: Armin Weigel/dpa-Bildfunk

Vor zweieinhalb Jahren haben Sie im Interview mit jW beklagt, dass damals mehr als 5.000 junge Lehrerinnen und Lehrer keine Stelle an Bayerns Schulen finden konnten. Wo sind die Leute abgeblieben?

Leider ermittelt keine Stelle den beruflichen Verbleib der Kollegen. Natürlich könnten wir aktuell jeden fertigen Pädagogen gebrauchen, um dem Notstand an vielen Schulen zu begegnen. Man muss allerdings differenzieren: Auch zum neuen Schulhalbjahr sind 562 Absolventen fürs Lehramt am Gymnasium leer ausgegangen. Akuter Personalmangel besteht dagegen bei den Mittel-, Grund-, Förder- und Berufsschulen. Hier rächt sich einmal mehr, dass an den Unis nach wie vor stur schulartenspezifisch ausgebildet wird.

Aus nahezu allen Regionen Bayerns wird von einer »dramatischen« Unterversorgung berichtet. Worin zeigt sich diese?

Die Lage an den Mittel-, Förder- und Berufsschulen ist seit Jahren angespannt. Neu ist, dass jetzt auch in großer Zahl Grundschullehrkräfte fehlen. Besonders gravierend sind die Zustände in Niederbayern. In Eggenfelden wurde einer Schulbegleiterin eine Klassenleitung übertragen. Woanders haben Eltern eine Grundschulstudentin als Unterrichtsvertretung mobilisiert. In einem anderen Regierungsbezirk wurden sogenannte Drittkräfte ohne jeden Lehramtsbezug eingestellt. Andernorts vertreten Förderlehrer­innen die Klassleiterinnen, was sie eigentlich nicht dürften. Und solche Dinge erlebt man praktisch überall, ob in Oberfranken, Niederbayern oder München.

Welche Ursachen sehen Sie?

Hintergrund ist die seit Jahren verfehlte Personalpolitik der Staatsregierung. Verschärfend hinzu kam jetzt, dass die im Februar fällige Pensionierung von rund 400 Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen anscheinend nicht eingeplant wurde. Das entspricht mehr als 10.000 Unterrichtstunden pro Schulwoche, die nicht mehr gesichert sind. Inzwischen schalten selbst Eltern Stellenanzeigen, um wenigstens vorübergehend Ersatz aufzutreiben.

Die Kultusminister warnen seit über einem Jahrzehnt vor einer gewaltigen Pensionierungswelle in der Größenordnung von bundesweit mehreren hunderttausend Personen. Das sollte man auch in Bayern mitbekommen haben, oder?

Bayerns Schulpolitik ist geprägt vom krampfhaften Festhalten am zergliederten Schulsystem. Eine nachhaltig wirkende Maßnahme wäre es, mit der auf Schularten zugeschnittenen Lehrerausbildung Schluss zu machen. Die GEW fordert dagegen eine auf Altersstufen ausgerichtete Ausbildung sowie das gleiche Einstiegsgehalt für alle Lehrkräfte, A 13, unabhängig von der Schulart, an der sie unterrichten. Statt dessen setzt die Staatsregierung aktuell auf die Umschulung von Gymnasial- und Realschullehrern zu zum Beispiel Mittelschullehrkräften. Das wird schlecht angenommen, auch weil die Bezahlung an Mittelschulen viel schlechter ist und die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden müssten.

Die Regierung reagiert aktuell damit, Pensionäre zu reaktivieren, Lehramtsstudierende als Lückenbüßer heranzuziehen und Pädagogen zu Mehrarbeit aufzufordern. Wie kommen solche Maßnahmen an?

Ganz schlecht. Ich weiß von Lehrerkonferenzen, wo ungläubiges Gelächter beim »Angebot« ausbrach, doch bitte mal neben der Vollzeitstelle noch drei Stunden mehr Unterricht zu halten. Mittelschullehrer etwa arbeiten schon jetzt an der Oberkante des Zumutbaren. Allein die Ansage, sie könnten die Mehrarbeit im kommenden Schuljahr abfeiern, ist aberwitzig. Wie will die Regierung plötzlich die Leute dafür finden, die Ausfälle zu kompensieren?

Für das Bildungsministerium ist die Sache klar: Die Flüchtlinge sind schuld an der Misere.

Das ist eine billige Ausrede. Ein Ministeriumssprecher hat tatsächlich geäußert, »deutsche Schüler« sollten nicht aufgrund »zusätzlicher Belastungen durch Flüchtlingsklassen benachteiligt« werden. Natürlich waren und sind die zusätzlichen Herausforderungen groß. Aber was kann ein Flüchtlingskind dafür, wenn im Februar 400 Lehrer pensioniert werden und ihre Nachfolge nicht geregelt ist? Dieses Gegeneinanderausspielen von »deutschen« und geflüchteten Schülerinnen und Schülern ist gefährlich für den Frieden in Schule und Gesellschaft.