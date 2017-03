Sensibilisierer des Tages: Falko Droßmann

Nach oben buckeln, nach unten treten: Der ausgebildete Polizist und Bundeswehr-Offizier Falko Droßmann hat die hanseatischen Werte verinnerlicht Foto: Axel Heimken/dpa

Ein munteres »Moin Moin« gehört zu Hamburg wie die Elbphilharmonie zum dort kultivierten Weltstadt-Größenwahn. Die Grußformel, die nicht nur von Studenten den lieben langen Tag verwendet wird, läuft an der Elbe schon unter »Kultur«. Kein Wunder also, dass die Stadtväter auch wirklich jeden damit beglücken wollen. Die, die es am nötigsten haben, natürlich zuerst. Und so hat das politische Personal der Pfeffersäcke nun beschlossen, Obdachlose in der Innenstadt künftig wecken zu lassen, um 6.30 Uhr morgens.

Wie das Hamburger Abendblatt am Dienstag berichtete, soll dazu neben der Polizei auch die Stadtreinigung eingespannt werden. Die Wohnungslosen werden verjagt und die Gehsteige einmal kurz sauber gemacht. Ist die Armut dann aus dem Blickfeld verdrängt, kann das große Shoppen bei Saturn, Kaufhof und Co. beginnen. Logisch eigentlich! Nur die ollen Penner – dem Bericht zufolge »vornehmlich rumänische und bulgarische Familienverbände« – haben es eben noch nicht kapiert. Doch auch da schafft der soziale Hanseat gern Abhilfe.

Die also offensichtlich ethnisch motivierten Säuberungen »werden wir zunächst vier Wochen lang machen, um die Obdachlosen dafür zu sensibilisieren«, erklärte der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, Falko Droßmann, dem Abendblatt. Damit auch wirklich alle, die was gelten, zufrieden sind, hat der SPD-Mann die Maßnahmen mit den Geschäftsleitungen der Konsumtempel, mit Anliegern und Miethaien abgestimmt. Nur freilich mit den unaufgeweckten Obdachlosen selbst nicht. Applaus erhielt Droßmann auch aus der CDU. »Die Stadt« sei schließlich »für alle da«, erklärte deren Innenpolitiker Dennis Gladiator ironiefrei. Er findet es »richtig, dass nun endlich konsequenter gehandelt wird«.