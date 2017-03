Ärztestreik in Kenia

Protestkundgebung kenianischer Ärzte am 5. Dezember in Nairobi Foto: Thomas Mukoya/Reuters

Bereits seit über drei Monaten befinden sich die Ärzte an Kenias staatlichen Krankenhäusern im Streik. Sie fordern höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Doch eine Einigung mit der Regierung ist noch immer nicht in Sicht. Im Gegenteil: In der vergangenen Woche bezichtigte Präsident Uhuru Kenyatta die Mediziner der »Erpressung«. Nun sollen Streikende entlassen werden.

Dem Beginn des Ausstands am 4. Dezember war der Bruch eines Abkommens vorausgegangen. Eigentlich gibt es längst eine Tarifeinigung, die Kenias Regierung 2013 mit der Mediziner- und Apothekergewerkschaft Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists Union (KMPDU) ausgehandelt hatte. Darin waren deutliche Lohnsteigerungen – beispielsweise bei den Einstiegsgehältern von umgerechnet 1.140 Euro auf 2.900 Euro –, die Schaffung zusätzlicher Stellen und eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser vorgesehen. Doch umgesetzt wurde das Abkommen nie, die Regierung stellte sich auf den Standpunkt, dass die Einigung nicht korrekt beim Arbeitsgericht registriert worden war und deshalb ungültig sei.

Auch während des nunmehr dreimonatigen Streiks torpedierte Kenyattas Administration immer wieder die Verhandlungen. So zog der Staat vor Gericht, um den Ausstand für illegal erklären zu lassen. Anfang Januar wurden sieben Gewerkschafter zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt – und Mitte Februar tatsächlich inhaftiert. Als die KMPDU-Funktionäre dann nach 26 Stunden wieder freigelassen wurden, berichteten sie der kenianischen Presse, dass sie hinter Gittern Mithäftlinge medizinisch versorgt hätten. Die Regierung offerierte schließlich 50 Prozent mehr Gehalt, doch dieses Angebot zog Kenyatta wütend am Dienstag vergangener Woche wieder zurück. »Wir werden uns Drohungen und Einschüchterungen nicht beugen. Glauben diese Ärzte, dass wir dumm sind? Wir haben ihnen bessere Gehälter als in Privatkrankenhäusern geboten«, wetterte der Präsident im Rahmen einer Pressekonferenz. »Wenn ihr nicht zurück zur Arbeit geht, werdet ihr nach Hause geschickt, und wir werden andere Ärzte anstellen«, drohte Kenyatta.

Im Inland sind letztere allerdings nicht zu finden, denn Kenias Gesundheitssystem leidet bereits jetzt unter deutlichem Ärztemangel. Landesweit kommen auf jeden registrierten Mediziner durchschnittlich 4.500 Einwohner. Viele Ärzten arbeiten jedoch in den teuren Privatkliniken, so dass für die verarmte Bevölkerung, die auf die staatlichen Einrichtungen angewiesen ist, noch weniger Ärzte bleiben. Die KMPDU spricht dort von 17.000 Patienten pro Mediziner. Zum Vergleich: In Kuba kümmert sich ein Arzt um durchschnittlich 160 Menschen. Der sozialistische Karibikstaat wird von kenianischen Regierungspolitikern häufig erwähnt, wenn diese ankündigen, im Ausland nach zusätzlichen Ärzten suchen zu wollen. Entsprechende Abkommen gibt es jedoch nicht.

Kenyatta will vor den im August anstehenden Präsidentschaftswahlen eine harte Linie fahren und versucht, die Ärzte als gierige Erpresser zu diffamieren. Die Regierung habe schlicht nicht die finanziellen Mittel, um deren Gehaltsforderungen zu erfüllen, heißt es. Doch offensichtlich gibt es genügend Geld – für Kriegsgerät aus den USA zum Beispiel. Zwölf Kampfflugzeuge, sie kosten zusammen 418 Millionen US-Dollar (392 Millionen Euro), hat Kenia dort geordert. Der Deal wurde am 20. Januar, dem letzten Tag der Amtszeit von Barack Obama, bekanntgegeben. Ein – ebenfalls US-amerikanischer – Konkurrenzhersteller ist nun mit Hilfe eines republikanischen Abgeordneten an die Öffentlichkeit gegangen und behauptet, die gleichen Flugzeuge mit besserer Ausstattung für zwei Drittel des Preises angeboten zu haben. Der kenianische Anti­korruptionsaktivist John Githongo vermutete auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche in New York korrupte Praktiken hinter dem Geschäft. Klar ist: Dem Gesundheitswesen kommt der Auftrag so oder so nicht zugute.