Geldhahn zu für »Staatsfeinde«?

Professionelle Hetze gilt dem Bundesverfassungsgericht nicht als Verbotsgrund. Dafür schlug es vor, die NPD per Grundgesetzänderung von der Parteienfinanzierung auszuschließen Foto: Christian-Ditsch.de

Noch in dieser Legislaturpe­riode will Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) der NPD den Geldhahn zudrehen. Das kündigte er am Montag gegenüber der Funke-Mediengruppe an. »Entsprechende Möglichkeiten sollten wir sorgfältig prüfen«, sagte Maas. Das sei noch vor der Bundestagswahl im September machbar. Unter anderem müsse dafür das Grundgesetz geändert werden.

Der Vorstoß es SPD-Ministers gründet auf einer Resolution des Bundesrates. Der hatte am Freitag eine Gesetzesinitiative Niedersachsens beschlossen, die darauf abzielt, verfassungsfeindliche Parteien wie die NPD aus der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen (siehe jW vom Wochenende). Die Länderkammer beruft sich auf einen Hinweis des Bundesverfassungsgerichts. Karlsruhe hatte im Januar den Verbotsantrag gegen die NPD abgelehnt, weil sie zwar grundgesetzwidrige Ziele anstrebe, jedoch als Partei mit weniger als 6.000 Mitgliedern zu unbedeutend sei. Sie habe keine Aussicht, ihre Vorhaben umzusetzen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, führte jedoch aus, es gebe politische Alternativen, um die NPD zu schwächen, darunter etwa der Entzug der Parteienfinanzierung. Dies sei aber Sache des Bundestages, nicht der Verfassungsrichter.

Die Höhe der Staatsgelder hängt vom Erfolg bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von der Summe der eingeworbenen Spenden ab. Um in deren Genuss zu kommen, muss eine Partei mindestens einen Stimmenanteil von 0,5 Prozent (bei einer Landtagswahl ein Prozent) erhalten haben. Für die ersten vier Millionen Stimmen gibt es je einen Euro, für alle weiteren 83 Cent. Für jeden Euro Spenden schießt der Staat noch einmal 45 Cent hinzu. 2015 kassierte die NPD auf dieser Grundlage 1,3 Millionen Euro aus dem Steuertopf. Mit Udo Voigt hat sie einen Vertreter im Europaparlament, über Landtagsmandate verfügt sie derzeit nicht.

»Wir nehmen die Andeutung des Bundesverfassungsgerichts sehr ernst«, sagte Maas am Montag. Seinen Vorstoß begründete er moralisch: Steuermittel dürften nicht zur »staatlichen Direktinvestition in rechtsradikale Hetze« werden. Das Konzept der NPD missachte die Menschenwürde und sei mit der bundesdeutschen Grundordnung nicht vereinbar. Kurz nach dem Karlsruher Urteil hatte bereits nicht nur die SPD-Spitze für einen Stopp der staatlichen NPD-Finanzierung plädiert, sondern auch Politiker von Bündnis 90/Die Grünen und CDU.

Lorenz Caffier (CDU), Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, machte deutlich, gegen wen die Maßnahmen noch angewendet werden sollten: Der Staat dürfe sie nicht nur auf die NPD beschränken, sondern müsse allen als verfassungsfeindlich eingestuften Parteien den Geldhahn zudrehen.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Frank Tempel hatte schon unmittelbar nach dem Karlsruher Urteil und den Vorschlägen von Verfassungsrichter Voßkuhle moniert, mit einer Grundgesetzänderung und einem darauf basierenden Ausschluss von der Parteien­finanzierung werde es einfacher, jeden politischen Konkurrenten finanziell aus dem Weg zu räumen. Zwar sei Die Linke für ein Verbot der NPD. Nachdem es nun aber zum zweiten Mal gescheitert ist, sei dies der falsche Weg, sagte er der Deutschen Presseagentur (dpa). »Man weiß ja nicht, in welcher politischen Konstellation wir in zehn Jahren darüber reden«, gab er zu bedenken.

Auch der Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim warnte davor, der NPD per Grundgesetzänderung Staatsgelder zu entziehen. »Ich fürchte, dass eine solche Verfassungsänderung nicht auf die NPD beschränkt bleiben würde, sondern dass sie auf alle Parteien ausgedehnt werden könnte, die nicht im Parlament sitzen«, sagte der Wissenschaftler aus Speyer der dpa. Damit würden außerdem zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 1966 und 1968 ausgehebelt, nach denen Parteien außerhalb des Parlaments an der Finanzierung beteiligt werden sollen, sagte von Arnim. Ferner würde der NPD bei einem Entzug der Mittel mit viel Aufwand eine Opferrolle zugespielt. Erst am Sonnabend hielt die NPD in Saarbrücken, begleitet von Protesten, ihren Bundesparteitag ab (siehe jW vom Montag), auf dem sie sich ausführlich dem Karlsruher Urteil widmete.