Zur vorläufigen Rettung des Haushaltswarengeschäfts »BBB – Bantelmann Betriebe Berlin« im Stadtteil Kreuzberg, dessen Mietvertrag gekündigt worden war, erklärte die Nachbarschaftsinitiative »Bizim Kiez« am Samstag:

Die Initiative »Bizim Kiez« hat wochenlang jeden Samstag die Nachbarschaft zum Protest gegen die Kündigung auf die Straße gebracht – nun lenkte der Eigentümer ein. Das Unternehmen »S Immo« zog die Kündigung zurück und bot einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren. Im Gegenzug akzeptierte die Betreiberin Alexandra Lack, künftig auf den einen Teil ihrer zweigeteilten Gewerbefläche zu verzichten. Damit ist die Existenz der fünfköpfigen Familie, die von dem Laden abhängt, zumindest mittelfristig gesichert. Für den Kiez ist das ein Grund zu großer Freude, ohne die Kehrseite des Erfolges zu übersehen: Die Miete steigt faktisch um 74 Prozent, und eine längerfristige Perspektive konnte nicht durchgesetzt werden.

Seit knapp 40 Jahren stellt der Laden in der Wrangelstraße 86 die Nahversorgung mit Haushaltswaren im Viertel sicher. Die Inhaberin Alexandra Lack und ihr Mann Mesut Eymir sind im Kiez aufgewachsen und wissen, was die Menschen hier brauchen. Im Dezember wurden sie von einer kurzfristigen Kündigung zu Ende März überrascht, doch auf die Kraft des Zusammenhalts und die Solidarität der Nachbarschaft können sie zählen. Die Verwertungsinteressen der Immobi­lienwirtschaft bleiben eine Bedrohung für das schutzlose Kleingewerbe und das unter Verdrängungsdruck stehende, gewachsene Leben im Kiez. Wir sind uns beim Engagement für Bantelmann einmal mehr der Stärke der zusammenstehenden Nachbarschaften bewusst geworden und bleiben aktiv – wenn es sein muss, auch wieder für Bantelmann in drei Jahren. Die Rettung unseres Ladens im Kiez ist darum ein Signal an alle anderen Eigentümer, die versuchen, ihre Bestandsmieter/innen zu verdrängen.

Mit großer Mehrheit stimmte die Regierungskoalition im Bundestag am Donnerstag für den neuen Paragraphen 13 b im Baugesetzbuch, der die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete am Außenrand von Ortsteilen ermöglicht. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, kritisierte die neue Richtlinie am Freitag in einer Mitteilung:

Hier hat sich einmal mehr die Baulobby gegen den Naturschutz und eine nachhaltige Städteplanung durchgesetzt. Die Schaffung nötigen Wohnraumes ist wichtig, darf aber nicht zur Zersiedlung der Landschaft führen. Durch die zweijährige Ausnahmeregelung können die über 10.000 Gemeinden in Deutschland in dieser Zeit ohne Umweltprüfung und Naturausgleich in beschleunigten Verfahren Baugebiete ausweisen. Damit sind auch Wasserneubildungsgebiete, Frischluftschneisen und Freiräume für Erholung gefährdet. Mit dieser Ausnahme werden grundlegende Prinzipien rechtsstaatlicher Beteiligungsmöglichkeiten ausgesetzt. Die Bundesregierung konterkariert damit ihr eigenes im Koalitionsvertrag verankertes Ziel zum Flächenverbrauch. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD beschlossen, den Flächenverbrauch auf maximal 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Wenn allerdings nur die Hälfte der Gemeinden in Deutschland von dem neuen Baurecht Gebrauch machen und zusätzliche Bauflächen ausweisen würde, könnte der Flächenverbrauch von heute 60 Hektar auf bis zu 120 Hektar pro Tag ansteigen.