Ludwig, Schneider, Thürk, Vogel

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-F1204-0028-001 / Franke, Klaus / CC-BY-SA 3.0

Ein Violin-Virtuose küsst seine Geliebte im Gebirge leidenschaftlich und geht damit »Einen Schritt zu weit«, wie der »Polizeiruf 110« von 1985 hieß. Jungschauspielerin Marlies Ludwig agierte in luftiger Höhe mit einem 36 Jahre älteren Kollegen, aber immerhin gilt dieser Herbert Köfer bis heute als Womanizer. Schon damals spielte Ludwig vor allem Theater, etwa im Palast der Republik und an der Volksbühne. Heute ist sie Schauspiellehrerin und gibt eindrucksvolle Soloprogramme, auch für Kinder. Ihren ersten Filmauftritt hatte sie 1981 in der Literaturadaption »Wilhelm Meisters theatralische Sendung«. Wie charmant-frivol sie die Rolle der Gräfin spielte, hätte wohl auch Goethe gefallen. Morgen wird Ludwig 60.

»Alle sind Geburtstagskinder« textete Dieter Schneider 1974 für seine damalige Frau Monika Herz. Mit mehr als 3.000 Titeln gehörte der Texter, der am Freitag 80 wird, zu den profiliertesten der DDR. Von vielen seiner Stücke erschienen Cover-Versionen im Westen. Nach schweren Jahren, in denen er die Kinderlähmung zu überstehen hatte, legte der 18jährige Schneider 1955 los. Neben Schlagern zum Mitsingen wie »Siebenmal Morgenrot, siebenmal Abendrot« schrieb er weithin Bekanntes für die Singebewegung: »Wir singen schon heute die Lieder von morgen«. Ein paar Lieder von morgen hat er noch in petto.

Dass Unterhaltung und Haltung zwei Seiten einer Medaille sind, bewies auch Harry Thürk mit seinen oft abenteuerlichen Romanen, die realhistorische Hintergründe ausleuchteten. Mit 19 trat Thürk als Reichsbahner 1946 in die FDJ ein, lernte das journalistische Handwerk und wurde Korrespondent in Südostasien. Dort sind viele seiner Romane angesiedelt, die Millionenauflagen erreichten. Da er in der BRD an seinem Klassenstandpunkt festhielt, fehlt es seit den 90ern an Nachauflagen. Darüber sollten sich Antiquare freuen, denn der 2005 verstorbene Thürk, der heute vor 90 Jahren in Oberschlesien geboren wurde, ist noch mit viel Gewinn zu lesen.

Nikolas Vogel, Sohn der österreichischen Schauspielstars Gertraud Jesserer und Peter Vogel, wäre morgen 50 geworden, starb aber schon mit 24. Zwischen 1981 und 1990 wirkte er in sieben Filmen mit und ist besonders durch seine Hauptrolle in »Die Erben« über neofaschistische Umtriebe in Österreich in Erinnerung. Vogel engagierte sich als Kriegsfotograf. Kurz nach der Unabhängig­keitserklärung Sloweniens wurden er und sein Fahrer auf dem Flughafen von Ljubljana von einer Bombe tödlich getroffen.