Schüler gegen Land

Nenad M. (hier am Dienstag auf dem Gerichtsflur) kennt seine Rechte. Besser als viele, die nie als geistig behindert ­eingestuft wurden

So einen Fall gibt es nicht alle Tage: Ein Schüler verklagt das Land Nordrhein-Westfalen, weil er der Auffassung ist, zu Unrecht als geistig behindert eingestuft worden zu sein. Der Fall wurde am Dienstag vor dem Landgericht Köln verhandelt. Der viel zu kleine Sitzungssaal platzte aus allen Nähten, mehrere Fernsehteams waren vor Ort. Die Geschichte: Der heute 20jährige ging jahrelang auf eine Förderschule für geistig Behinderte in Köln-Porz. Nun fordert er 38.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz. Nach seiner Überzeugung hätte er auf eine Regelschule verlegt werden müssen. Zur Zeit lernt er für die mittlere Reife.

Bei dem laufenden Verfahren wird es vor allem darum gehen, ob der Kläger seine Rechtsposition nachweisen kann. Nur wenn eine Amtspflichtverletzung vorliegt, hätte er Aussicht auf Erfolg. Dafür müssten ihn seine Lehrer in der Vergangenheit falsch eingestuft haben – und zwar so eklatant falsch, dass es sich nicht mehr im Bereich einer vertretbaren Abweichung bewegt. Dies hob der Richter am Dienstag hervor. »Erhebliches Kopfzerbrechen« bereite ihm die Frage: »Was wäre gewesen, wenn Sie auf eine andere Schulform gekommen wären?« Diese lässt sich im Rückblick schwer beantworten. Es sei, so der graumelierte Jurist, »ja nicht wie bei einem Automaten«, in den man oben Geld einwerfe, und unten komme das immergleiche Ergebnis heraus. Als zweifacher Großvater wisse er, dass Kinder »sehr unterschiedliche Entwicklungen nehmen« könnten. »Das wird sehr schwer werden, das zu beweisen.«

Der Kläger macht den Verdienstausfall geltend, den er hatte, weil er keinen besseren Schulabschluss habe erzielen können. Hier erteilte das Gericht eine Absage. Ebenfalls Thema in der Verhandlung war eine posttraumatische Belastungsstörung, auf die der Kläger verweist. Den Sachverhalt muss womöglich ein Gutachter beurteilen. Der Richter sprach von »sehr hohen Klippen«, die der Kläger überwinden müsse. Das Ganze sei wohl »mehr emotional als juristisch motiviert«, so der Richter. Dieser ließ jedoch nicht erkennen, dass er das Begehren des Klägers für völlig aussichtslos hält. Der weitere Verlauf des Verfahrens wird nun davon abhängen, was der Kläger an Zeugnissen aus seiner Schulzeit vorlegt. Hierfür hat seine Anwältin drei Wochen Zeit.

Eine Psychologin hat bei dem früheren Förderschüler in jüngerer Zeit einen Intelligenzquotienten von 100 festgestellt, was dem Durchschnitt entspricht. Zumindest danach stellt sich die Frage, warum der junge Mann jemals auf einer Förderschule landete. Jedoch kennt die Öffentlichkeit nicht alle Details, sein Verhalten als Schüler, sein familiäres Umfeld. Die Anwältin des Klägers argumentierte vor Gericht, dass eine Person nach gängiger Definition nur auf eine Förderschule gehöre, wenn sie »auf Dauer prognostisch auf Hilfe Dritter angewiesen ist«, was bei dem Kläger nicht der Fall sei. »Wenn der junge Mann den Mund aufmacht, merkt man, dass er keine geistige Behinderung hat«, so seine Anwältin. An die Prozessvertreterin des Landes NRW adressiert, sagte der Richter, während seine Beisitzer die Anwältin ebenfalls ansahen: »Das Land muss da entsprechend was zu sagen.« Die Vertreterin des Landes stockte für einen Moment. Dann sagte sie: »Da fehlt es an konkretem Vortrag.« Zudem seien die Beurteilungen des Schülers im Lichte der Schule, auf der er war, zu sehen. Doch damit beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Einmal Förderschule, immer Förderschule? Der Richter verwies darauf, dass ihm der bisherige Vortrag des Landes in diesem Punkt »nicht schlüssig« erscheine. »Hinterher ist man immer schlauer«, so die Anwältin Nordrhein-Westfalens. Sie räumte jedoch ein, dass bereits, als der Kläger auf eine Förderschule kam, festgestellt worden sei, dass er sich im »oberen Bereich im Vergleich zu seinen Mitschülern« befinde.

Der 20jährige stammt aus einer Roma-Familie und wird bei seiner Klage von dem Verein Rom e. V. unterstützt. Als der Richter sich fragte, ob »Defizite im Elternhaus« mitursächlich für die schulische Entwicklung des Klägers gewesen seien, ging ein lautes Raunen durch das Publikum. Die Antwort des Richters darauf lautete: »Sie dürfen alle was sagen, nur nicht im Gericht.«

Am Ende wies er noch einmal auf das Problem der Kausalität hin und diktierte: »Es dürfte sich die Frage stellen, ob die Zuweisung des Klägers an eine Schule für geistige Entwicklung noch vertretbar gewesen ist.« Dies soll nun mit Hilfe von Unterlagen und Gutachtern geklärt werden.