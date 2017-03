Cavusoglu in Hamburg nicht willkommen

Cansu Özdemir, Kovorsitzende der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, erklärte anlässlich des Besuchs des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu am Dienstag in Hamburg:

Wer für eine Diktatur und für die Todesstrafe werben möchte, ist in Hamburg nicht willkommen. Bürgermeister Olaf Scholz muss nun Haltung beweisen und alle Hebel in Bewegung setzen, um den Wahlkampfauftritt von Cavusoglu zu verhindern. Unter Präsident Erdogan wandelt sich die Türkei zu einem Folter- und Unterdrückungsstaat. Tausende Oppositionelle und Journalist_innen wurden in den letzten Monaten verhaftet, auch der Welt-Korrespondent Deniz Yücel sitzt derzeit in einem türkischen Gefängnis. Propaganda für ein Regime, dass Menschenrechte verletzt, hat hier nichts verloren! Die jüngsten Verbalangriffe Erdogans, in denen er deutschen Behörden Nazimethoden vorwarf, haben wieder einmal gezeigt, dass er ein Feind der Demokratie ist. Der rot-grüne Senat sollte umgehend an den Veranstalter herantreten und diesem nahelegen, den Auftritt des Außenministers in Wilhelmsburg abzusagen.

Die Linke unterstützt den Protest gegen den türkischen Wahlkampftourismus und ruft zur Teilnahme am »Autokorso für Deniz«, der am Dienstag ab 17.30 Uhr am Heiligengeistfeld starten soll, und an einer Kundgebung der Initiative »Nein zum Referendum in der Türkei« vor dem »Plaza Event Center« ab 17 Uhr in Wilhelmsburg auf.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) begrüßt die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses, über die am Montag in einer öffentlichen Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestags diskutiert wurde. ASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch erklärte gestern dazu:

So werden vor allem Alleinerziehende besser unterstützt, wenn Unterhaltszahlungen ausbleiben. Auch die Anhebung der Altersgrenze auf 18 Jahre und die Abschaffung der maximalen Bezugsdauer von sechs Jahren ist eine deutliche Verbesserung. Als kritischen Kompromiss bewerten wir die geplante Aufhebung des Vorrangs des Unterhaltsvorschusses für die älteren Kinder. Alleinerziehende mit Kindern zwischen 12 und 18 Jahren können nur Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn sie für das Kind keine SGB-II-Leistungen beziehen oder ein bestimmtes Mindesteinkommen erzielen. Diese Regelung steht im Widerspruch zum Grundprinzip des Unterhaltsvorschusses, Ersatz für ausbleibende Unterhaltszahlungen unabhängig von der Einkommenssituation zu leisten. Die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ist nur ein Baustein, um Alleinerziehende bestmöglich zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau von qualitativ hochwertigen Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Schulen.