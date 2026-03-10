Vom Leipziger Gewässerknoten bis zur Donaumündung

jW Stand der jungen Welt auf der Leipziger Buchmesse 2025

Die Buchmesse Leipzig präsentiert sich dieses Jahr ohne Gastland, dafür mit dem Fokusthema »Donau – Unter Strom und zwischen Welten«. Schön. Muss also der zweitgrößte Fluss Europas dieses Jahr für die gesellschaftlichen, historischen und politischen Unterschiede seiner Anrainer herhalten. Interessant macht laut Buchmessedirektorin Astrid Böhmisch diesen Strom natürlich auch der schiere Umstand, dass die Donau über Jahrhunderte durch große Reiche wie Habsburg oder Osmanisches Reich floss. Wen Sissi und Co. nicht interessieren, der kommt zur jungen Welt. Wie jedes Jahr zu finden in Halle 5, diesmal an Stand K 306. Von Donnerstag, den 19., bis Sonntag, den 22. März, freuen sich die jW-Mitarbeiter auf Ihren Besuch.

»Es reicht! Unblock Cuba«: Das ist unsere zentrale Losung auf der diesjährigen Buchmesse in Leipzig. Seit sechs Jahrzehnten ist Kuba mit Versuchen der wirtschaftlichen Erdrosselung durch den US-Imperialismus konfrontiert. Und die Lage ist seit Jahresbeginn gefährlicher denn je, verschärft durch die völkerrechtswidrige Seeblockade von Öllieferungen nach Kuba. Die Folgen: Strom und Lebensmittel müssen rationiert werden, Busse, Fähren und Züge fahren nur noch sporadisch. Schulen und Universitäten verkürzen den Unterricht oder streichen die Anwesenheitspflicht ganz. Um nur einige Probleme der Insel zu nennen. Kuba braucht jetzt internationale Solidarität mehr denn je! Wie Solidaritätsaktionen initiiert und unterstützt werden können, darüber sprechen wir am Freitag um 17 Uhr.

Am Sonnabend um 14 Uhr stellt der Verlag 8. Mai sein neues Buch von Helga Baumgarten aus der Reihe »jW-Reserven« vor. In dieser Ausgabe veröffentlicht die jW eine Sammlung von Briefen unserer Autorin aus Ostjerusalem, dem Teil Jerusalems, der offiziell zu Palästina gehört, aber völlig abhängig ist von der Willkür der extrem rechten Regierung Israels. Hierzu – und zur besonderen Rolle der Berichterstattung über den Gazakrieg in der jungen Welt – sprechen Chefredakteur Daniel Bratanovic und Geschäftsführer Sebastian Carlens.

Am Donnerstag ist übrigens bei der jW das Fokusthema die gedruckte Zeitung. Mit der Frage »Welche Zukunft hat Print?« beleuchtet jW-Geschäftsführer Jonas Pohle die Lage der gedruckten Zeitung und die allgemeine Krise der hiesigen Medienlandschaft.

Wir sehen uns auf der Messe, oder wie es dann vermutlich heißt: Ahoi, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.