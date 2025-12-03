Frieden auf den Stundenplan und junge Welt auf die Demos!Von Aktionsbüro
Am kommenden Freitag, dem 5. Dezember, werden Tausende mutige Schülerinnen und Schüler bundesweit auf die Straße gehen. Unter dem Motto »Schulstreik gegen die Wehrpflicht« artikulieren sie ihren Widerstand gegen den anstehenden Zwangsdienst zur Kriegstüchtigkeit der »schwarz-roten« Regierungskoalition. Während diese alles daran setzt, ihre Kriegspropaganda in die Klassenräume zu tragen, erfreut sich die Bundeswehr nicht gerade allzu großer Beliebtheit bei den potentiellen Soldaten der Zukunft. Die bürgerliche Presse macht sich währenddessen zum Sprachrohr der Regierung und trommelt für das Sterben im Kapitalinteresse. Daher begrüßt die Tageszeitung junge Welt die Initiative der Schülerinnen und Schüler. Denn der Frieden braucht Menschen, die ihn bewahren, und eine Tageszeitung, die dabei mithilft. Wir möchten daher alle Organisatoren und Teilnehmer dazu einladen, die junge Welt zu bestellen und zu verteilen.
Wendet euch hierzu gerne an das jW-Aktionsbüro unter der 0 30 / 53 63 55 - 10 oder schreibt eine E-Mail an aktionsbuero@jungewelt.de
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
