165 zu sieben

IMAGO/ZUMA Press Wire Der Zustimmung zum Antrag und den Ausführungen des kubanischen Außenministers, Bruno Rodriguez Parrilla, in der UNO folgen bislang keine Taten

Mit überwältigender Mehrheit sprachen sich die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen für eine Aufhebung der US-Sanktionen gegen Kuba aus. Das ist auch das Titelthema der am Mittwoch, 12. November, erscheinenden Novemberausgabe der Granma Internacional, Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas (PCC).

In der aktuellen Ausgabe lesen wir außerdem über die Edition der Schriften Raúl Castros und die Geschichte der PCC. Es folgen Berichte über das Pressefest der Granma, bei dem auch die jW vor Ort war, und über internationale Solidarität. Sie sind die Abwechslung zu Artikeln zur mörderischen Blockadepolitik, und auch die »Friedens«-Nobelpreisträgerin wird angemessen gewürdigt.

Die deutschsprachige Ausgabe wird ebenso wie die Tageszeitung junge Welt vom Verlag 8. Mai vertrieben und bietet monatlich eine authentische kubanische Sicht direkt aus Havanna.

