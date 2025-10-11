Die jW-Literaturbeilage erscheint am 15. Oktober

JW Am kommenden Mittwoch druckfrisch am Kiosk: junge Welt mit 24 Seiten extra Literaturbeilage

Es wird gelesen. Auf Papier, weiterhin. Doch was? Dieser Frage widmet sich die am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, erscheinende jW-Beilage zum Thema Literatur, die der Tagesausgabe der Zeitung beiliegt. Wie für alle thematischen Beilagen der jungen Welt gilt: Gern können Sie diese (ab zehn Stück) kostenlos im Aktionsbüro (per E-Mail an ­aktionsbuero@jungewelt.de oder telefonisch unter 0 30/53 63 55-10) bestellen.