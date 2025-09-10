LPG-Generalversammlung am 25. Oktober 2025

Christian-Ditsch.de Generalversammlung der LPG junge Welt eG im Juni 2025

Eine außerordentliche Generalversammlung der LPG junge Welt eG findet am Sonnabend, dem 25. Oktober 2025, in Berlin (jW-Maigalerie, Torstraße 6) statt. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft am Mittwoch dieser Woche beschlossen. Zentraler Tagesordnungspunkt wird die Wahl des neuen Aufsichtsrates sein. Die Genossinnen und Genossen sollen aber auch über aktuelle Entwicklungen in der Zeitungsbranche und die Konsequenzen für die junge Welt (etwa durch die Einstellung der Printausgabe der Tageszeitung Taz im Oktober) informiert werden.

Wenige Tage vor der Generalversammlung wird die Gesellschafterversammlung der Verlag 8. Mai GmbH tagen und eine neue Geschäftsführung für den Verlag 8. Mai bestimmen. Auch das Ergebnis dieser Versammlung wird auf dem Genossenschaftstreffen vorgestellt. Die genaue Tagesordnung ist auf Seite 4 dieser Ausgabe veröffentlicht; alle Genossinnen und Genossen sind zur Teilnahme eingeladen. Zur optimalen Vorbereitung wird um Voranmeldung gebeten (lpg@­jungewelt.de). Die Veranstaltung beginnt ab 13 Uhr, zuvor werden ab zwölf Uhr Führungen durch die Räumlichkeiten von Verlag und Redaktion angeboten. Für Speis und Trank wird gesorgt; enden soll die Veranstaltung um 17 Uhr. Um rege Beteiligung wird gebeten.