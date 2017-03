Du bist ein schönes Mädchen

»Die Realität holt das Bild ein« (Fabienne Villiger) Foto: © Toni Suter / T+T Fotografie

Um eine mit Äpfeln und Kerzen gedeckte Tafel sitzen Schauspieler, brechen Brot, reichen sich Wein (»Dies ist mein Leib, und dies ist mein Blut«). Das Ensemble gehört zum Zürcher Theater Hora. Seine Mitglieder sind geistig behindert. Muss das eine Rolle spielen? Ja, es muss. Während der Abendmahlsperformance sieht man auf einer Leinwand nacheinander die Gesichter der Beteiligten. Eine Kamera folgt ihnen, stellt sie einzeln vor. Die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler werden eingeblendet. Das Kerzenlicht erzeugt weich konturierte, andächtig leuchtende Porträts.

»Die 120 Tage von Sodom« hat Regisseur Milo Rau mit dem Theater Hora am Schauspielhaus Zürich inszeniert. Das von ihm verfasste Stück basiert auf dem gleichnamigen Buch des Marquis de Sade (1785) und Pier Paolo Pasolinis letztem Film »Salò oder die 120 Tage von Sodom« (1975). Wegen seiner Grausamkeit darf dieser Film bis heute nicht im Fernsehen gezeigt werden. Eine Gruppe junger Frauen und Männer wird darin in einem Schloss festgehalten, in rituell inszenierten Orgien gefoltert, missbraucht und am Ende ermordet. Ihre Qual dient dem sexuellen Vergnügen einer Gruppe perverser Herrenmenschen. Bei de Sade sind es adlige Libertins, bei Pasolini adlige Faschisten.

Auch Rau lässt die Handlung am Ende des Zweiten Weltkriegs in der Bergenklave Salò in Norditalien spielen. Die Republik von Salò war der faschistische Staat, den Mussolini mit Unterstützung von deutscher Wehrmacht und SS 1943 errichtet hatte, nachdem er von ihnen aus dem Gefängnis befreit worden war – nach seiner Absetzung hatte ihn der König einsperren lassen.

In dem Theaterstück begrüßen die Peiniger ihre Opfer mit den Worten: »Hilflose Kreaturen, für unser Vergnügen bestimmt! Was die Welt da draußen betrifft, so seid ihr schon tot. Ihr befindet euch hier jenseits der Grenzen jeglicher Legalität.«

Berühmte Szenen aus dem Film werden übernommen. Scheiße wird aus Näpfen gefressen oder mit Löffeln verfüttert. Die Herren lassen sich von ihren Gefangenen vögeln und auspeitschen. Eine stolpernde Magd wird vergewaltigt. Zu sehen sind Folterer bei ihrer »sexualisierten Erniedrigungsarbeit« (Klaus Theweleit). Schauspieler des Schauspielhauses Zürich spielen die Peiniger, Hora-Mitglieder ihre Opfer und Gehilfen.

Zwischen den Szenen spielen sie »sich selbst«, die Wechsel sind fließend. Da fragt man dann etwa: »Was hat dir im Film von Pasolini am meisten gefallen?« Auch das Casting wird dargestellt. Einer Figur/Darstellerin von Hora wird gesagt: »Du bist ein schönes Mädchen, du siehst gar nicht behindert aus.« Das reale Machtgefälle zwischen diesen Schauspielern und jenen, zwischen Nichtbehinderten und Behinderten bleibt nicht außen vor, es kommt auf die Bühne. Nur so kann man es zur Disposition stellen.

Die Metaebenen unterlaufen die Handlung und nehmen ihr die Spitzen des Angstlusterlebens, auf die Pasolini und de Sade noch zielten. Das Stück öffnet mehr Fenster ins »richtige Leben«, wo Beziehungen und Liebe mit Verantwortung einhergehen können und mit der Möglichkeit, Sexualität anders zu erleben denn als Gewalt. Dabei bleiben die Bilder ambivalent. Eine erotische Szene zwischen Gianni Blumer und Fabienne Villiger (beide vom Hora-Theater) ist so intim und zärtlich wie in ihrer Zurschaustellung furchteinflößend.

Mit dem Privaten wird die Performance gekontert. Der beabsichtigte Effekt: Die Realität holt das Bild ein. Ein Schauspieler und eine Schauspielerin zeigen den anderen vor, wie man erzwungenen Sex darstellt. Die anderen johlen. Richtig beklemmend wird die Szene aber erst, als eine andere Darstellerin/Figur von einer erlittenen Vergewaltigung erzählt. »Zuerst hat er mich geküsst. Das war noch okay. Dann hat er mich ausgezogen. Das war nicht mehr okay.«

In einem sehr persönlichen Monolog berichtet Michael Neuenschwander als Darsteller oder Figur, wie seine Freundin das gemeinsame Kind abtreibt, weil bei ihm Trisomie 21 diagnostiziert wurde, und davon, wie der Arzt, Freunde und Bekannte das Paar unter Druck setzten. Da wird angedeutet, dass Theater auch eine Absolutionsmaschine sein kann.

Das Thema des Abends ist gefunden, als die Rede auf die Euthanasie der Nazis kommt und im gleichen Atemzug darauf, dass – Stichwort Pränataldiagnostik – neun von zehn Frauen einen Fötus mit der Diagnose Trisomie 21 abtreiben ließen. Der reale gesellschaftliche Druck, keine behinderten Kinder zu bekommen, rückt die Opferrollen der Hora-Leute in ein sehr aktuelles Licht, das mit der »Salò«-Handlung allerdings nicht mehr viel zu tun hat. Um so mulmiger wird es einem daher beim Finale inklusive Massaker und Kreuzigung.

Wird hier der Katholik Pasolini gegen den Sozialisten Pasolini ausgespielt? Die gute alte Ikonographie der Arbeiterbewegung muss sich jedenfalls – wohl leider zu Recht – einiges gefallen lassen. Schauspieler Robert Hunger-Bühler berichtet von der ausverkauften Premiere des »Salò«-Films in Paris 1975 und besonders von einem Bild des Films, das ihm in Erinnerung geblieben ist: ein junger Mann, ein Sozialist, der, bevor er erschossen wird, seine Faust ballt und nach oben reckt. »So«, zeigt Hunger-Bühler und rundet seine Faust. Heute sei die Geste leer wie »eine Sonne ohne Horizont«.

Zuletzt hat Rau mit einer Arbeit Aufsehen erregt, die dem »Sodom«-Stück in Sachen Provokationspotential und innerer Aufbau ähnelt: »Five Easy Pieces«. Eine Kindertheatergruppe aus Belgien rekonstruiert darin das Leben des pädophilen Kindermörders Marc Dutroux. Auch hier sind Reflexionen und Empfindungen zum Thema zentrale Bestandteile des Stückes.

Mehr als »Sodom« ermöglicht »Five Easy Pieces« ein Nachvollziehen gesellschaftlicher Machtmechanismen. Das Stück beruht zum Teil auf der Biographie von Dutroux’ Vater Victor, der in der ehemaligen belgischen Kolonie Kongo gelebt hat. Eine Figur, die mit einer sexuellen Verfügungsgewalt gegenüber kongolesischen Frauen ausgestattet war, die den realen Machtverhältnissen der belgischen Besatzung im Land entsprach, nicht aber ihrer Position in der belgischen Gesellschaft.

Wichtige Anregungen zu den Themen Macht, Gewalt und Darstellbarkeit liefern beide Stücke. Ein Band mit den Stücktexten sowie begleitenden Aufsätzen ist im Verbrecher-Verlag erschienen. »Five Easy Pieces« wird beim Theatertreffen Berlin im Mai aufgeführt. »Die 120 Tage von Sodom« laufen bis zum 12. März am Schauspielhaus Zürich.