Positive Signale aus Genf

Syrische Flüchtlinge in einem Lager im Osten des Libanon Foto: UN Photo/Mark Garten

An der Rezeption eines alteingesessenen Hotels in Beirut sagt Hassan: »Sieht aus, als würde es in Syrien besser. Ich hoffe es jedenfalls, damit auch die vielen Menschen zurückkehren können.« Doch M. aus Hama, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist skeptisch: »Wohin sollen wir zurückkehren? Da ist nichts mehr.«

M. floh vor vier Jahren aus seiner Heimat nach Beirut und fand Anstellung in dem Hotel. Ein Jahr später folgte seine Frau mit zwei Kindern in die Einzimmerwohnung, die er anmieten konnte. Inzwischen ist die Familie auf fünf Köpfe angewachsen. »Der Libanon ist teuer, größer darf unsere Familie nicht werden«, lacht er.

Der junge Mann hat Glück gehabt. Die meisten der 1,2 Millionen syrischen Flüchtlinge, die der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge im Libanon registriert hat, fristen ihr Dasein in Lagern in der Bekaa-Ebene an der Grenze zu ihrer Heimat. Wenn sie Glück haben, finden sie Arbeit als Erntehelfer oder auf dem Bau. Doch ohne die Unterstützung der internationalen Hilfsorganisationen könnten die meisten von ihnen kaum überleben.

»Alle diese Menschen haben früher Arbeit gehabt, die Kinder gingen zur Schule, die Gesundheitsversorgung wurde vom Staat gesichert, niemand war auf Almosen angewiesen«, so Muna Ghanem, die in dem Beratungsgremium syrischer Frauen bei den Friedensverhandlungen in Genf mitarbeitet. Der UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hatte den syrischen Frauen 2015 einen offiziellen Status bei den Gesprächen verschafft, nachdem in den offiziellen Delegationen der verfeindeten Seiten kaum Frauen vertreten waren. Bei der Eröffnungszeremonie zu den Gesprächen in der vergangenen Woche in Genf saßen zwei der Frauen am Tisch des UN-Teams.

Die Gesprächsrunde, die bis zum heutigen 3. März terminiert war, soll offenbar schon Ende März fortgesetzt werden. Das erfuhr die russische Agentur TASS aus Kreisen um De Mistura. Intensiv hatte nicht nur er in den letzten Tagen mit den Delegationen der Regierung und der Opposition verhandelt. Dabei ging es darum, ob die drei zentralen Themen Verfassung, Neuwahlen und Übergangsregierung, die in der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 für die Gespräche festgelegt worden waren, um das Thema Terrorismus ergänzt werden sollen. Darauf besteht die Regierungsdelegation, und auch die oppositionellen Zusammenschlüsse mit Sitz in Moskau und Kairo wären damit einverstanden. Unklar ist die Haltung der sogenannten Riad-Gruppe.

In Syrien selbst beschränken sich die militärischen Auseinandersetzungen derzeit weitgehend auf den Norden des Landes. Dort kämpft die Türkei offiziell gegen den »Islamischen Staat« und vermeldete vor wenigen Tagen die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Al-Bab, rund 50 Kilometer östlich von Aleppo. Gemeinsam mit turkmenischen Kampfgruppen strebt Ankara die Besetzung eines großen Gebietes nördlich und östlich von Aleppo an, um es zur »Sicherheitszone« zu erklären.

Die syrische Armee konnte derweil einen Erfolg beim Kampf um die erneute Befreiung Palmyras melden. Am Mittwoch rückten die Truppen mit Unterstützung der libanesischen Hisbollah und der russischen Luftwaffe bis in den westlichen Teil der historischen Ruinenstadt vor. Wie Agenturen am Donnerstag meldeten, sollen sich die IS-Kämpfer weitgehend aus der Stadt zurückgezogen haben. Sprengfallen und Scharfschützen behinderten jedoch den Vormarsch der Befreier.