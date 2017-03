Foto: Umit Bektas/Reuters

Die Stadt Gaggenau hat einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in ihrer Festhalle untersagt, der für Donnerstag abend geplant war. Das teilte das Rathaus der baden-württembergischen Gemeinde am frühen Nachmittag mit. Es sei aber keine politische Entscheidung: »Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte«, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) laut Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag in Gaggenau zur Begründung. Bozdag wollte bei dem geplanten Wahlkampfauftritt um die Zustimmung türkischer Staatsbürger in der BRD für ein Präsidialsystem beim bevorstehenden Referendum in der Türkei werben. Es sei zu befürchten, dass mehr Menschen kämen, als die Kulturhalle fassen könne, so Pfeiffer weiter. Der Beschluss sei nicht mit höheren politischen Ebenen abgesprochen. Unklar blieb zunächst, ob die Veranstalter vor Gericht ziehen würden, um den Beschluss rückgängig zu machen.

Die Oppositionspolitikerin Sevim Dagdelen (Die Linke) hatte ein Einreiseverbot für den türkischen Justizminister gefordert. Ein weiterer Werbefeldzug für die AKP-Diktatur müsse verhindert werden. »Während der Oppositionsführer Selahattin Demirtas und der deutsche Journalist Deniz Yücel in türkischen Gefängnissen eingekerkert werden, wäre es ein Stück aus dem Tollhaus, Bozdag eine Bühne in Deutschland zu geben«, hatte die Bundestagsabgeordnete am Donnerstag erklärt.

Die Stadt Köln dementierte am Donnerstag einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag im Bezirksrathaus Köln-Porz. »Es gibt keinen Mietvertrag für diese Veranstaltung am 5. März, und es wird auch keinen geben«, sagte eine Sprecherin der dpa. Im August sei ein Saal des Rathauses von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) für eine Theaterveranstaltung angefragt worden. »Daraufhin haben wir monatelang nichts mehr gehört. Also haben wir das von unserer Agenda gestrichen.« Erst bei einer erneuten Anfrage am Mittwoch sei ein Informationsabend mit »derart prominenter Besetzung« erwähnt worden. (dpa/jW)