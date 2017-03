Berlin droht rechter Aufmarsch

Foto: Thorsten Strasas

Es ist ein Sammelsurium aus Neonazis, AfD-Anhängern, rechten Hooligans und sogenannten Reichsbürgern, das für kommenden Samstag zu einem Großaufmarsch nach Berlin mobilisiert. Erneut soll unter dem Motto »Merkel muss weg« durch Berlin-Mitte gelaufen werden. Schon im November 2016 waren rund 600 extreme Rechte unter diesem Motto in der Bundeshauptstadt aufgezogen. Weitere Demonstrationen folgten. Auf einer Facebook-Seite für den Aufmarsch am Samstag hatten sich am Mittwoch bereits mehr als 2.000 Teilnehmer angekündigt.

»Sie kommen von rechten Kleinstparteien wie der NPD, Pro Deutschland und Die Rechte«, so Peter Smolinski, Sprecher des »Berliner Bündnisses gegen rechts« (BBGR), das zu Gegenaktionen aufruft. Jedoch seien auch AfD-Vertreter bei den letzten Aufmärschen gesichtet worden. Das BBGR will zugleich auf den Anstieg rechter Gewalt in der Bundesrepublik aufmerksam machen. Allein in Berlin gab es 2016 insgesamt 50 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, wie eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus ergab. Bundesweit wurden im letzten Jahr 3.500 Übergriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte gemeldet, wie eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag zutage brachte. Dies sind durchschnittlich zehn Vorfälle täglich, die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, da viele Angriffe den Ermittlungsbehörden aus Angst nicht gemeldet werden. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, warf der Bundesregierung »zumindest eine Mitverantwortung für diese Entwicklung« vor. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einer »nationalen Kraftanstrengung« zur Abschiebung abgelehnter Asylsuchender schwadroniere, werde der rassistische Mob in seinem Treiben bestärkt. Derweil versuchen die Anhänger der rechten »Merkel muss weg«-Bewegung, die soziale Verunsicherung rassistisch aufzuladen, was ihnen vielerorts gelingt.

Zugleich kam es in den letzten Wochen im Berliner Bezirk Neukölln zu einer Serie von Anschlägen, die sich gegen antifaschistische Aktivisten, Gewerkschafter und Kulturschaffende richtete. Stefan Natke, Mitglied des Landesvorstands der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) in Berlin, warb für die Teilnahme an den antifaschistischen Protesten am Samstag. Seine Partei, die auch im BBGR aktiv ist, wolle aber nicht nur gegen Neonazis und Rassisten auf die Straße gehen. »Was wir brauchen, ist eine soziale Offensive«, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Soziale Probleme träfen Flüchtlinge und sozial deklassierte Herkunftsdeutsche gleichermaßen. Daher müsse der Kampf für soziale Gerechtigkeit auch gemeinsam geführt werden.

Das BBGR übte auch Kritik am »rot-rot-grünen« Berliner Senat. »Wir hätten uns gewünscht, dass der aktuelle Senat im Vorfeld mehr Transparenz über die Route des rechten Aufmarsches herstellt«, so Smolinski. Ebendies war nicht geschehen. Smolinski forderte den Senat auf, »ab sofort die Routen rechter Aufmärsche rechtzeitig bekanntzugeben, um den legitimen Gegenprotest in Hör- und Sichtweite gefahrlos und geplant für alle Berlinerinnen und Berliner zu ermöglichen«.