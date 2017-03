Journalisten als Geiseln

Protest gegen die Verfolgung von Journalisten am Dienstag vor der türkischen Botschaft in Berlin Foto: Christian-Ditsch.de

In der Bundesrepublik halten die Proteste gegen die Inhaftierung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel und von mindestens 150 weiteren Journalisten in der Türkei an. Die nach wie vor zurückhaltenden Äußerungen der Bundesregierung in dieser Frage werden von Ankara offenkundig als Einladung verstanden. Am Donnerstag abend will der türkische Justizminister Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau auftreten. Das bestätigte der Abgeordnete Mustafa Yeneroglu von der Regierungspartei AKP in Istanbul der Deutschen Presseagentur. Der Minister will um Zustimmung für das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.

Yücel wurde am Mittwoch vormittag vom Istanbuler Metris-Gefängnis in die Haftanstalt Silivri im äußersten Westen der türkischen Metropole verlegt. Wie sein Anwalt Veysel Ok sagte, drohen Yücel mehr als zehn Jahre Haft. Dies sei die Höchststrafe für Volksverhetzung und »Terrorpropaganda«, die dem Journalisten zur Last gelegt werden, erklärte Ok. Er habe Einspruch gegen die Entscheidung des Haftrichters eingelegt, Yücel in Untersuchungshaft zu nehmen. Einsicht in die Akten haben Ok und seine Kollegen nicht, da die Staatsanwaltschaft entschieden habe, sie unter Verschluss zu halten. Dies ist nach türkischem Recht möglich.

In Istanbul ist derweil der Prozess gegen den früheren Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar, fortgesetzt worden. In der Verhandlung am Mittwoch wurden nach Angaben des Blattes weitere Zeugen gehört. Einen Antrag der Verteidigung, den unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess öffentlich zugänglich zu machen, habe das Gericht abgelehnt.

Neben Dündar ist der Hauptstadtbüroleiter der Cumhuriyet, Erdem Gül, wegen Unterstützung einer »bewaffneten Terrororganisation« angeklagt. Gemeint ist damit die Veröffentlichung geheimer Dokumente über türkische Waffenlieferungen an Islamisten in Syrien durch die Zeitung im Jahr 2015.

Dündar, der sich zur Zeit in Deutschland aufhält, zeigte sich gegenüber der Welt skeptisch hinsichtlich einer Freilassung inhaftierter Journalisten in der Türkei. »Die Kollegen wissen, dass die türkische Regierung sie als Geiseln genommen hat«, sagte Dündar. »Vor dem Referendum am 16. April gibt es meines Erachtens keine Chance auf Freilassung.« Er zeigte sich zugleich überzeugt, dass Erdogan das Referendum verlieren werde. (dpa/AFP/jW)