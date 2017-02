Angst um José Palazón

José Palazón in einem Café, das ihm als »Büro« diente Foto: Patricia Simón

José Palazón ist in Spanien und darüber hinaus als Verteidiger der Menschenrechte bekannt geworden, weil er mit seinen Fotos die Zustände an den Grenzanlagen der spanischen Exklave Melilla zu Marokko dokumentierte. Am Montag wurde publik, dass er einen Schlaganfall erlitten hat und in kritischem Zustand im Krankenhaus liegt.

In einer normalen Welt würde José Palazón wohl nicht so häufig wie derzeit als »Don Quijote« oder »Held« bezeichnet werden. In einer normalen Welt würde wohl jeder Mensch mit einem gesunden Urteilsvermögen alles ihm Mögliche tun, damit in seiner Stadt nicht mehr als 100 Kinder auf der Straße leben müssen; damit Soldaten und Polizisten nicht systematisch die Gesetze verletzen.

Doch die Welt ist nicht normal, und es ist akzeptiert worden, den Wahnsinn einfach hinzunehmen. Das hat die Arbeit von Palazón und seiner Lebens- und Kampfgefährtin Maite Echarte sowie der Freiwilligen der Hilfsorganisation Prodein für viele Menschen der Welt zu einem Beispiel und zu einer Schule für die Verteidigung der Menschenrechte gemacht. Und das von Melilla aus, einer der zwei spanischen Städte in Nordafrika, die mit gerade einmal zwölf Quadratkilometer Fläche und weniger als 100.000 Einwohnern die Südgrenze der Europäischen Union zu Marokko bilden. Seit zwei Jahrzehnten sind sie Laboratorien, in denen die EU Methoden zur immer effektiveren Grenzabriegelung ausprobiert.

Ende der 90er Jahre kamen Dutzende Kinder aus Marokko, die meisten von ihnen aus zerrütteten und armen Familien, alleine nach Melilla, um dort ein besseres Leben zu finden. Die Regierung der Stadt tat einfach so, als existierten sie nicht. In diesem Augenblick gründete Palazón gemeinsam mit anderen Prodein, um die Politiker zur Einhaltung der Gesetze zu zwingen und für die Minderjährigen Aufnahmeeinrichtungen und Schulen einzurichten, sie als Menschen zu behandeln.

Das Haus von José und Maite wurde zu einem Heim für viele dieser Kinder, die bei ihnen eine Familie fanden. Damals begann Palazón, seine Strategien zu entwickeln, die sich mit der Zeit als wirkungsvoll erwiesen. Nachdem Beschwerden und Strafanzeigen gegen die Behörden wirkungslos blieben, empfahl ihm ein Staatsanwalt, seine Vorwürfe mit Beweisen zu belegen. Mit seiner Foto- und Filmkamera dokumentierte er seither die systematische Verletzung der Grundrechte, der die Einwanderer in Melilla ausgesetzt sind. So konnten wir sehen, wie spanische Sicherheitskräfte mit Knüppeln und Tränengas gegen Menschen vorgehen, die versuchen, den mit Stacheldraht bewehrten Zaun um Melilla zu überklettern. Wir sahen, wie über Jahre immer wieder Menschen sofort nach ihrer Ankunft in Spanien illegal durch eine Tür im Zaun nach Marokko abgeschoben wurden, ohne dass sie die Gelegenheit bekamen, ihr Anliegen deutlich zu machen. Über Jahre leugnete Madrid diese Praktiken, bis sie die Methoden 2015 angesichts der unanfechtbaren Aufnahmen Palazóns per Gesetz einfach legalisierte – gegen den Protest des Europarates und der Vereinten Nationen.

José Palazón hat sich der Verteidigung dieser Menschen bedingungslos hingegeben, obwohl er durch die Mächtigen der Stadt und ihre Medien unzähligen Angriffen, Beleidigungen und Verleumdungen ausgesetzt war. Palazón ist Herz und Gerechtigkeit, die weder Zäune noch Mauern aufhalten können.

Übersetzung: André Scheer