Ein unanständiges Angebot

Blick in das Berliner Knorr-Bremse-Werk. Künftig will der Konzern hier länger arbeiten lassen Foto: 2017 Knorr-Bremse AG

Am 1. Februar hat das Unternehmen Knorr-Bremse mitgeteilt, ab April in den »Power-Tech«-Betrieben Berlin und Holzkirchen die Arbeitszeit von 35 auf 42 Stunden in der Woche zu erhöhen. Eine Lohnanhebung soll es dabei nicht geben. Die IG Metall reagierte sofort. Der erste Bevollmächtigte des Verbands in Berlin, Klaus Abel, erklärte: »Das gibt richtig Ärger. Belegschaft und IG Metall werden nicht hinnehmen, dass sich Manager und Inhaber die Taschen vollstopfen, während die Mannschaft zu Bedingungen wie in der Steinzeit der Industrie schuften soll.«

Knorr-Bremse ist mit 5,5 Milliarden Euro Umsatz Weltmarktführer für Schienen- und Nutzfahrzeugbremsen. Von 25.000 Beschäftigten arbeitet nur noch ein Fünftel im Inland. Der Gewinn wurde seit 2010 verdoppelt. Die Konzerntochter Hasse & Wrede in Berlin soll nun geschlossen, die Produktion bis Mitte 2018 nach Liberec in Tschechien verlagert werden. 130 Beschäftigte sollen den Arbeits­platz verlieren, 275 vom Berliner Stadtteil Tegel in den Bezirk Marzahn umziehen. Die Einführung der 42-Stunden-Woche entspreche, so das Unternehmen, einer »Angleichung an Konzern-Arbeitsverhältnisse«.

Auf der Bewertungsplattform Kununu.com – hier werden Firmen aus Sicht der Beschäftigten betrachtet – wurden zu Knorr bislang mehr als 200 Beurteilungen eingereicht. In nur einem Drittel von ihnen wird eine Empfehlung ausgesprochen. 65 Prozent urteilen »befriedigend« und »ungenügend (»Arbeitsklima katastrophal«, »über 100 Jahre alt mit fortschreitender Demenz«). Der Konzernbetriebsrat Knorr-Bremse hat am 17. Februar einstimmig beschlossen, einer Ausdehnung der Arbeitszeit nicht zuzustimmen und sich auch gegen eine Produktionsverlagerung nach Tschechien zu wehren.

Über 100 Firmenaufkäufe

Seit 1989 gehört Knorr Firmenpatriarch Heinz Hermann Thiele. 1993 ist er aus dem Metallunternehmerverband ausgetreten. Die Bindung an den Tarifvertrag wurde 2006 aufgelöst. Thiele, vom Managermagazin auch »der Unerbittliche« genannt, habe sich »arm aufgewachsen vom kleinen juristischen Patentbearbeiter hochgearbeitet«. Heute gehört er laut Forbes mit 14,1 Milliarden Euro zu den zehn Reichsten in der Bundesrepublik. Der 75jährige kritisierte die Bundeskanzlerin wegen des »unbeherrschbaren Themas Flüchtlinge« und des »Desasters für Deutschland«, dass dieses bedeute.

Mehr als 100 Unternehmen wurden in 30 Jahren gekauft. Die Übernahme des direkten Konkurrenten Haldex läuft derzeit. Der schwedische Konzern mit 500 Millionen Euro Umsatz und 2.100 Beschäftigten gilt im Lkw-Bremsen-Breich nach Knorr und Wabco als Nummer drei. Fünf Monate lief 2016 eine bizarre Bieterschlacht: SAF Holland bot 442 Millionen Euro, wurde aber vom Unternehmen ZF überboten. Für beide hätte eine Übernahme von Haldex (Brems-, Liftachs- und Luftfederungssysteme für Lkw, Anhänger und Trailer) aus strategischer Sicht Sinn ergeben.

Knorr-Bremse fertigt alle acht Haldex-Produktlinien selbst. Nur um eine Verbindung Haldex/ZF als künftigen Wettbewerber zu verhindern, stieg Knorr im September in den Poker mit 507 Millionen ein. Beim »Tanz ums goldene Haldex-Kalb« strich ZF bei 554 Millionen die Segel. Knorr machte mit »irrational überhöhten« (Handelsblatt) 580 Millionen das Rennen. Obwohl lange Genehmigungsprozesse drohten, folgten die Aktionäre dem Lockruf. Anfang Dezember waren 86 Prozent der Aktien Knorr angedient. Aufgrund fehlender Kartellgenehmigungen in Europa und in den USA hat Knorr die Frist für die Annahme von Haldex-Aktien bis 16. Juni verlängert.

Betriebsrat gegen Aufkauf

In Deutschland hat Haldex in Heidelberg einen Betrieb mit 100 Beschäftigten (früher Graubremse mit 930 Beschäftigten). 1997 hatte Interessent Knorr bereits einen Kaufvorvertrag. Die Beschäftigten forderten Erhalt der Arbeitsplätze und Tarifverträge. Den Zuschlag bekam 1998 Haldex. Seit 2004 wurden große Teile der Produktion nach Ungarn verlagert, 2015 wanderte die Entwicklungsabteilung überwiegend nach England. Im Zuge von »Restrukturierungen« und der ungeklärten Eigentümersituation ist Haldex in Schwierigkeiten. 2016 sank der Umsatz um acht, der Jahresüberschuss um 49 Prozent. Die Beschäftigtenvertreter im schwedischen Verwaltungsrat haben in einer eigenen Erklärung auf die Gefahr für die Arbeitsplätze hingewiesen.

In Heidelberg bestehen auch Zweifel, ob Knorr-Bremse Haldex überhaupt kaufen will. Denn das Hauptziel – Verhinderung des Erwersbs durch ZF und Schwächung von Haldex – hat Knorr bereits erreicht. Thiele kann Haldex am Ende schlucken – oder am ausgestreckten Arm verhungern lassen, auf Kartellauflagen verweisen und die 580 Millionen Euro sparen.

Betriebsrat und IG Metall Heidelberg haben Ende 2016 von Knorr folgendes gefordert: »Dauerhafte Sicherung der Arbeitsplätze, keine Filetierung von Haldex im Zusammenhang mit Kartellamtsauflagen, Fortgeltung der Tarifbindung und Tarifverträge.« Im Fall einer Übernahme pochen sie auf die öffentlichen Versprechungen von Knorr: »Es gibt zahlreiche Vorteile, auch für die Beschäftigten. Wir wollen Haldex gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern organisatorisch als Dachmarke für das kombinierte Trailer-Geschäft (Anhänger, jW) nutzen und zum ›Center of Excellence für Trailer‹ machen«. Vom Haldex-Vorstand hat der Betriebsrat verlangt, »umgehend alle Schritte einzuleiten, um auch eine eigenständige Fortexistenz des Unternehmens zu gewährleisten«.