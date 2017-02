Erfolgsgeschichte Armut

Einer von vielen: Ein Obdachloser im Berliner Regierungsviertel (9. Februar). In vielen Städten ist jeder fünfte, gar jeder vierte von Armut bedroht oder betroffen Foto: Kay Nietfeld/dpa

In der Bundesrepublik wird wieder über Soziales gesprochen. Darüber, dass es mit etwas weniger Hartz-Drängerei auch gehe; dass unbefristete Arbeitsverträge für die Beschäftigten doch besser seien als solche auf Zeit. Mit entsprechenden Vorschlägen zu Klein- und Kleinständerungen an der »Agenda 2010« sorgt derzeit der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für Furore. Reichlich spät ist Schulz dran. Denn in deutschen Städten, mittlerweile auch solchen im Westen der Republik, grassiert die Armut. Das geht aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Gerade in den Städten der Bundesrepublik häufen sich demnach die Fälle von Armut. In Bremerhaven verzeichnen die Ökonomen gar eine Armutsgefährdungsquote von 28,5 Prozent. Nur wenig besser sieht es im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen aus: Hier treffe die Diagnose auf 28,4 Prozent der Bevölkerung zu. Auch in München trieben hohe Preise die Menschen zu bedeutenden Teilen in die Mittellosigkeit. Sogar in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt am Main ergebe sich »preisbedingt eine hohe Armutsgefährdung«, wie in der Studie ausgeführt wird. Und unter den zehn am stärksten betroffenen Orten ist nur einer, der in den neuen Bundesländern liegt – ein Gebiet in Berlin.

Als arm gilt dabei, wer über weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens – es gibt jenen Wert an, der genau in der Mitte liegt, wenn alle Einkommen aufsteigend geordnet werden – verfügt. Die Forscher des kapitalnahen IW bezogen in ihre Berechnungen zudem die unterschiedlichen Preise in den Regionen mit ein.

Weshalb aber tritt die Armut gerade in Städten gehäuft auf? Auf ihrem Gebiet werden zwar häufig höhere Löhne gezahlt als in ländlichen Regionen. Doch noch stärker würden die Preise steigen, insbesondere die Mieten würden drastisch erhöht. Ein Beispiel führte ausgerechnet Springers Welt in einem Vorabartikel an: So seien die Preise in München beispielsweise um 37 Prozent höher als im kleinen bayerischen Ort Tirschenreuth – für die Gehälter gilt das nicht.

Ein Auseinanderfallen von Preisen und Löhnen, ein hoher Grad von Armut in den Städten – so ist es der Bundesrepublik in den vergangenen etwa 15 Jahren ergangen. Dennoch verfällt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Reden über die »Agenda«-Gesetze ins Schwärmen. So sagte sie am Samstag auf einem Landesparteitag in Stralsund: »Die Entwicklung unseres Landes seit 2005 ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte.«

Die Behörden der Bundesrepublik legen hingegen ganz anderes nahe. So gibt die Bundeszentrale für politische Bildung Aufschluss darüber, warum die Löhne nicht mit den Mieten mithalten können. Schon im August 2014 hatte sie mitgeteilt, dass das Jahr 2005 einen Umbruch markierte. Bis dato waren die Gehälter der Beschäftigten über Jahrzehnte gestiegen – dann folgte ein »sukzessives Absinken der Reallöhne«. Grund dafür seien zwar auch Konjunktureinbrüche. Doch die staatliche Stelle führte weiter aus, dass »vor allem die ›Hartz-Reformen‹« der Grund für das Gehaltsminus seien. Richtig in Schwung gekommen ist die Lohnentwicklung seitdem nicht mehr. Und dabei dürfte es auch bleiben, wenn Änderungen an Hartz IV, Befristungen und Minijobs nicht über Schönheitskorrekturen hinausgehen.