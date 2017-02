Streik gegen Erpressung

Fans des Bohemian FC besuchten am Freitag Streikposten in Phibsboro Foto: Tesco Workers Together / Facebook

Eine Streikbewegung bei der Supermarktkette Tesco hat die Republik Irland zwei Wochen lang in Atem gehalten. 22 von 31 Filialen des in britischem Eigentum befindlichen Unternehmens wurden seit dem 14. Februar bestreikt. Nachdem ursprünglich die Beschäftigten von acht Geschäften die Arbeit niedergelegt hatten, weitete sich der Ausstand in den folgenden Wochen aus. Weitere Kollegen wollten sich am 3. März dem Ausstand anschließen.

Dazu kommt es vorerst nicht. Am Freitag teilte die Gewerkschaft »Mandate« mit, dass die Tarifparteien übereingekommen seien, Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht zu führen, um eine Lösung zu erreichen. Tesco werde bis dahin keine der angestrebten Maßnahmen durchführen, dafür werde der Streik zunächst ausgesetzt.

Im Jahr 2016 hatte Tesco die Arbeitsverträge aller Beschäftigten gekündigt, die vor dem Jahr 1996 eingestellt worden waren, und wollte ihnen mit neuen Verträgen Gehaltskürzungen von 20 Prozent aufzwingen. Ursprünglich hätte das fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, inzwischen sind es noch 250. Das hat etwas mit den gewerkschaftsfeindlichen Methoden zu tun, die der Konzern in den vergangenen zwölf Monaten angewendet hat. Tesco-Beschäftigte berichteten dem Onlinemagazin The Journal am 14. Februar von einer »massiv verschlechterten« Situation, im Unternehmen herrsche »eine Atmosphäre der Angst«. Eine anonyme Mitarbeiterin wird zitiert: »Man hat uns neue Verträge mit schlechteren Löhnen und voller Flexibilität angeboten. Es galt: Entweder ihr akzeptiert das, oder es gibt die Kündigung.« Die Gewerkschaft spricht von »mindestens 700 Kollegen«, die aufgrund dieser Drohung gekündigt hätten.

Für den Tesco-Konzern scheint das Teil einer Strategie zum Import britischer Arbeitsbedingungen in die Republik Irland zu sein. Im benachbarten Königreich arbeitet der große Teil der Belegschaft unter prekären Bedingungen, mit befristeten Arbeitsverträgen und oftmals auf Mindestlohnbasis. Überwacht wird dieser Zustand dort pikanterweise von der Gewerkschaft USDAW. Sie ist eine einflussreiche Geldgeberin der Labour-Partei und unterstützt den äußersten rechten Flügel. Bei den Wahlen zum Parteivorsitz Jahr 2015 stärkte die USDAW Liz Kendal den Rücken – der einzigen Kandidatin, die mit einem offen »blairistischen« Programm in ihren Wahlkampf ging. Dagegen hat in Irland die Gewerkschaft »Mandate« das Spiel des Konzerns offenbar durchschaut: »Tesco hat die Kürzungen bei den Löhnen und die Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen nie gerechtfertigt. Wenn sie es schaffen, die Arbeitsverträge bei einem Teil der Belegschaft zu zerreißen, werden sie als nächstes alle anderen angreifen«, heißt es in einem vor Tesco-Filialen verteilten Flugblatt.

Tatsächlich hat sich der Konzern der Dienste von »Eversheds« versichert. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine der größten britischen Anwaltsfirmen, die gleichzeitig zu den 50 größten der Welt gehört. Eversheds ist auf »Industrial relations« – also die »Beziehungen mit den Gewerkschaften« – spezialisiert. Mit diesem Begriff soll verschleiert werden, dass es sich hier um ein auf die Zerschlagung gewerkschaftlicher Strukturen spezialisiertes Unternehmen handelt. Nach Ansicht von »Mandate« soll Eversheds im Konzern das »Project Black« durchführen. Mit »Blacklisting« wird im angelsächsischen Sprachgebrauch das Vorgehen gegen aktive Gewerkschafter durch Unternehmen bezeichnet. Viele Gewerkschafter, die auf solchen »schwarzen Listen« stehen, verlieren ihren Arbeitsplatz und finden danach keine neue Anstellung mehr.

Tesco selbst hat inzwischen die Existenz von »Project Black« auf einem Flugblatt an die irischen Belegschaften bestätigt. Mitnichten sei damit aber »Blacklisting« oder »Union Busting« gemeint. Vielmehr gehe es darum, den Konzern wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Dabei gehört Tesco bereits zu den profitabelsten Unternehmen Irlands.