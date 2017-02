Gegen die Reichen

Mitglieder der Kommunistischen Jugend Österreichs am Donnerstag in Wien bei der Demonstration gegen den Opernball Foto: Herbert P. Oczeret/APA/dpa-Bildfunk

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag abend in Wien an der sogenannten Opernballdemo teilgenommen. Der Protest richtete sich gegen das zeitgleich beginnende Treffen der Reichen und Schönen in der Wiener Staatsoper, dem Höhepunkt der österreichischen Ballsaison. Im Haus an der Ringstraße treffen sich jährlich Politiker, Unternehmer, Kulturschaffende und sonstige Prominente zum informellen Austausch vor glamouröser Kulisse. Der Ball gilt als symbolträchtige Selbstdarstellungsplattform der Reichen und Mächtigen, aber auch als Ort, wo politische und geschäftliche Beziehungen geknüpft und gepflegt werden.

Gegen diese Zurschaustellung des eigenen Status richtete sich der Protest, zu dem die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) unter dem Motto »Eat the Rich« aufgerufen hatte. »Am Opernball treffen sich die gesellschaftliche Elite und jene, die es gerne wären, zum Stelldichein«, heißt es im Aufruf zu der Demonstration. »Kapital und Politik klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und geben sich dabei staatstragend.«

»Die feiern ihre teure Party, und ich muss morgen früh aufs Arbeitsamt«, erklärte ein knapp 30jähriger Mann im Gespräch mit junge Welt seinen Beweggrund, sich an der Demonstration gegen den Opernball zu beteiligen. »Wer ist dran schuld, dass ich keinen Job hab? Die in der Oper.«

Dass es sich beim Opernball lediglich um einen symbolhaften Ausdruck der gesellschaftlichen Ungleichheit handelt, ist den österreichischen Jungkommunisten bewusst: »Wir wissen, dass mit einer Absage des Balls oder dergleichen noch immer kein Supermarktkassierer, keine Arbeitslose und keine Mindestpensionistin ein besseres Leben führen würde«, heißt es in dem Aufruf weiter. Allerdings begreife man den Ball als »Symbol, als Möglichkeit, Ungleichverteilung, miese Arbeits- und Lebensbedingungen, Verarmung und Perspektivlosigkeit zu thematisieren«.

Die Proteste gegen den Opernball haben eine lange Tradition, die allerdings während der vergangenen Jahre etwas eingeschlafen ist. Die erste Opernballdemo fand 1987 statt, sie richtete sich damals gegen den Besuch des bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß und gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstäbe in Wackersdorf. Ende der 1980er Jahre standen die Demos rund um den Ball nicht zuletzt in Zusammenhang mit der Repression gegen die autonome Szene in Wien und der Räumung besetzter Häuser. Regelmäßig beteiligten sich mehrere tausend Menschen an den Kundgebungen, bei denen es immer wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten kam. Im Laufe der 1990er Jahre schrumpfte die Beteiligung an den Opernballdemos kontinuierlich, oder es fanden gar keine Proteste statt. Im Zusammenhang mit den Massenkundgebungen gegen die Koalitionsregierung aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und den rechten Freiheitlichen (FPÖ) fand im Jahr 2000 wieder eine Opernballdemo statt, an der sich mehrere tausend Menschen beteiligten. Diese Reaktivierung der Protesttradition war jedoch nur von kurzer Dauer. In den vergangenen Jahren ging die Tanzveranstaltung meist kritiklos über die Bühne.

Der Entschluss, die Opernballdemo zu reaktivieren, fand nach Auskunft von KJÖ-Vertretern auch vor dem Hintergrund statt, dass derzeit kaum sozialer Protest öffentlich artikuliert wird. »Die Linke ist hierzulande fast ausschließlich damit beschäftigt, gegen Burschenschafter und Nazis zu demonstrieren«, sagte eine Teilnehmerin gegenüber jW. So wichtig antifaschistische Mobilisierung sei, müsse die Linke jedoch verstärkt soziale Inhalte in die Öffentlichkeit tragen, so die junge Frau weiter. Die Opernballdemo sei ein Beginn hierfür. Der KJÖ-Vorsitzende David Lang zeigte sich gegenüber jW ebenfalls zufrieden mit der Demonstration. Diese sei ein »voller Erfolg« gewesen. Zum ersten Mal seit langem habe »explizit sozialer Protest auf der Straße« stattgefunden, der von Kommunisten organisiert wurde, so Lang. Seine Organisation werde an diesen Erfolg anknüpfen und weiterhin Menschen für deren eigene Interessen mobilisieren.