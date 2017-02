»Die Armee walzte Häuser nieder«

Arbeiterin auf eine Kaffeeplantage in Uganda nahe der Hauptstadt Kampala. Die Plantagen befinden sich häufig in der Hand ausländischer Konzerne Foto: REUTERS/Hereward Holland

Sie haben am Montag den UN-Frauenrechtsausschuss über Verletzungen von Frauenrechten in Mubende, einem Distrikt im ostafrikanischen Uganda, informiert. Damit die Kaweri Coffee Plantation, Tochterfirma der Hamburger Neumann-Gruppe, dort Profite machen kann, wurde die Bevölkerung von ihrem Land vertrieben. Wie trug sich das zu?

Auf Veranlassung der Regierung Ugandas hatten die örtlichen »Investitionsbehörden« die Bewohner von vier Dörfern in Mubende im Juni 2001 erstmals aufgefordert, ihr Land zu räumen. Die Behörden sind eigens geschaffen worden, um ausländische Investoren anzulocken und ihnen die Geschäfte zu erleichtern. Zunächst wurde den Leuten eine Frist bis Ende August gesetzt, die dann aber noch um zwei Wochen verkürzt wurde. Die Regierung hatte das Land an den deutschen Investor zum Aufbau einer Kaffeeplantage verpachtet.

Die Menschen hatten kein Mitspracherecht, ihre traditionellen Ansprüche auf diese Flächen wurden einfach missachtet. Die Frauen trifft das besonders, weil sie Kinder und ältere Menschen versorgen müssen. Für sie gab es keine Alternativangebote. Die Kleinbäuerinnen hatten zuvor Gemüse und Obst zur Selbstversorgung angebaut: Mais, Mangos oder Kochbananen. Letztere sind dort ein Grundnahrungsmittel. Auch Kaffee bauten sie an. Sie verkauften ihn, weil es dort weniger üblich ist, ihn zu trinken. Die Vertriebenen wussten nicht, wohin. Es gibt in der Nähe kein Land mit Zugang zu Wasser.

Wurde bei der Vertreibung Gewalt angewendet?

Am 16. und 17. August 2001 kamen Regierungsvertreter und die Manager der Kaweri Coffee Plantation, stellten ein Ultimatum und drohten Zwangsmaßnahmen an, sollte es nicht eingehalten werden. Tags darauf walzte die Armee Häuser mit Bulldozern nieder, plünderte Eigentum, setzte Tierställe in Brand. Die Leute mussten damals mitten in der Regenzeit in den angrenzenden Wäldern kampieren. Es gab nicht einmal ein Hilfsprogramm für sie. Später weihten Regierungschef Yoweri Museveni und Vertreter der Neumann-Gruppe im Beisein des deutschen Botschafters die Plantage ein. Die rund 4.000 Vertriebenen waren derweil Schlangenbissen und Malaria ausgesetzt. Nach der Vertreibung starben Kinder, es kam zu Fehlgeburten.

Welche langfristigen Folgen hatte dieses Vorgehen?

Vor allem die Männer wanderten aus, ließen meist ältere Frauen und Kinder zurück, von denen viele nicht genug zu essen haben. Wir haben im vergangenen August Kinder in der Region interviewt: Sie alle kennen Hunger, haben nur eine Mahlzeit pro Tag, oft ist das lediglich Maisbrei. Wegen der Armut gibt es mehr häusliche Gewalt gegen Frauen. Wenn sie mehr Geld von den Männern einfordern, gibt es meist Schläge. In der Gesellschaft ist Polygamie akzeptiert, die Männer verlassen die Frauen oft, wenn sie aufgrund des Mangels nichts mehr kochen können. Es gibt frühe Schwangerschaften. Die Plantage wiederum hat männliche Arbeitsmigranten angezogen, es kommt vermehrt zu sexuellen Übergriffen.

Wer trägt für all das politisch die Verantwortung?

Neben der ugandischen die deutsche Regierung: Der Aufbau der Plantage war eine Kooperation des Hamburger Unternehmens mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, das als Beratungsinstitution auftrat. Für die Plantage gab es zudem einen Kredit über zwei Millionen US-Dollar von der Afrikanischen Entwicklungsbank. In deren sogenanntem Exekutivrat, der Kredite genehmigt, ist die Bundesregierung ebenfalls vertreten. Sie hat also darüber mit entschieden. Dabei waren die Folgen vorhersehbar: Zum Beispiel hatte das BMZ eine Grundschule dort als Verwaltungsgebäude vereinnahmt. Die Kinder konnten deshalb ein Jahr lang nicht zur Schule gehen.

Was erwarten Sie vom UN-Frauenrechtsausschuss, wie hat er auf Ihren Bericht reagiert?

Der Ausschuss hat am Dienstag im Rahmen einer Anhörung bei einer mehrköpfigen Delegation aus dem deutschen Familien- und Frauenministerium nachgefragt: Was plant die Bundesregierung, um zu verhindern, dass Projekte deutscher Unternehmen im Ausland künftig zu Menschenrechtsverletzungen führen?

Anfang März will der Ausschuss Empfehlungen formulieren, wie die Bundesregierung Frauenrechte besser umsetzen kann. Wir könnten damit weiterarbeiten, um die Bundesregierung zum Handeln aufzufordern.