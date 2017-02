Petzen für den Sultan

Offenes Ohr für die Kleinen, vor allem wenn sie von Regierungsgegnern an deutschen Schulen berichten: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: REUTERS/Umit Bektas

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will im März nach Nordrhein-Westfalen kommen, um unter türkischen Landsleuten für deren Zustimmung zur Präsidialdiktatur zu werben. Das will Bild aus diplomatischen Kreisen in Ankara am Mittwoch erfahren haben. Während eine offizielle Bestätigung aus Ankara noch nicht vorliegt, appellierte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) an die Bundesregierung, einen Erdogan-Auftritt zu verhindern. »Die Freiheit der Meinungsäußerung hier darf nicht missbraucht werden, um für eine Verfassungsänderung in der Türkei zu werben, mit der Grundrechte eingeschränkt und die Todesstrafe wieder eingeführt werden sollen«, erklärte Jäger gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger vom Donnerstag. 1,4 Millionen türkische Staatsbürger in der Bundesrepublik sind bei dem Referendum am 16. April abstimmungsberechtigt.

Geht es nach der türkischen Regierung, sollen sich die Deutschtürken auch als Spitzel betätigen. Die Mitglieder von Eltern- und Lehrervereinen seien Ende Januar bei Informationsveranstaltungen in türkischen Konsulaten in Düsseldorf, Essen, Köln und Münster dazu angehalten worden, jede Kritik an der türkischen Regierung, die sie in deutschen Schulen beobachten, zu melden. Dies berichtete die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) jetzt gegenüber der Funke-Mediengruppe. »Schüler sollen sogar ihre Lehrer filmen und die Aufnahmen an türkische Behörden weiterleiten«, erklärte der GEW-Landesvorsitzende Sebastian Krebs. Zumindest in Düsseldorf hätten sich die türkischen Lehrer geweigert, ihre Kollegen auszuspionieren.

Mit einem gemeinsamen Appell bekundeten unterdessen sechs führende bürgerliche Tageszeitungen aus Spanien, Frankreich, Italien, Belgien und der Schweiz am Donnerstag ihre Solidarität mit dem seit zehn Tagen in Istanbul in Polizeigewahrsam sitzenden Türkei-Korrespondenten der Welt, Deniz Yücel. Dem Journalisten wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen, weil er über die von einer kommunistischen Gruppe gehackten E-Mails von Energieminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak berichtet hatte.

Mitarbeiter des Recherchezentrums Correctiv in Berlin beklagen derweil massive Morddrohungen durch türkische Nationalisten über sogenannte Soziale Medien. In den Redaktionsräumen wird die zweisprachige Onlinezeitung Özgürüz (Wir sind frei) des bekannten regimekritischen Journalisten Can Dündar produziert. Die Redaktion stehe inzwischen unter Objektschutz, doch mehrere Journalisten hätten aufgrund der Drohungen ihre Arbeit für Özgürüz eingestellt, berichtete die Wochenzeitung Die Zeit.

Mit Demonstrationen in mehreren deutschen Städten machen in diesen Tagen Kurden auf Kriegsverbrechen im Südosten der Türkei aufmerksam. Die türkische Armee hält seit zwei Wochen das Dorf Kuruköy (Xerabê Bava) in der Provinz Mardin besetzt. Dutzende Einwohner seien gefangengenommen und gefoltert worden, berichten Abgeordnete der links-kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), die von der Armee seit dem Wochenende am Betreten des Ortes gehindert werden. Seit Mittwoch wurde die Ausgangssperre auf zwei Nachbarorte ausgeweitet, Wohnhäuser wurden mit Artillerie beschossen, meldete die Nachrichtenagentur Firat. Nach Angaben des Gouverneurs von Mardin richten sich die Operationen gegen Rückzugsräume der Arbeiterpartei Kurdistans PKK. Mehrere »Terroristen« seien »neutralisiert« worden. Offenbar von Soldaten im Internet veröffentlichte Bilder zeigen Leichen mit Folterspuren. Es soll sich um Bilder aus Kuruköy handeln.