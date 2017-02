Faschistengruß

Binali Yildirim am Dienstag im türkischen Parlament Bild: Screenshot via youtube

Der türkische Premierminister Binali Yildirim hat sich am Dienstag im Parlament bei den Anhängern der neofaschistischen Partei MHP für deren Unterstützung beim Ringen um die Errichtung einer Präsidialdiktatur bedankt und dabei den »Wolfsgruß« der türkischen Neofaschisten gezeigt. Die deutsche Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) protestierte per Twitter gegen diese erneute Provokation. Das sei, »als wenn Merkel den Hitler-Gruß machen würde«, schrieb sie in dem Netzwerk. (jW)