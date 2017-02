Widerstand gegen Racial Profiling

Ein Banner in Gedenken an Jaja Diabi Foto: rememberjajadiabi.blackblogs.org/about-jaja-diabi/

Von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen, jährte sich am Wochenende der Todestag von Jaja Diabi zum ersten Mal. Keine Zeile war dies den lokalen bürgerlichen Medien Hamburgs wert. Der Fall ist ein Beispiel für die rassistischen Muster, die sich im Vorgehen von Hamburgs Justiz und Polizei immer mehr breitmachen. Etwa das Racial Profiling, also die Praxis der Polizei, Personen nach bestimmten Merkmalen wie der Hautfarbe zu kontrollieren.

Jaja Diabi wurde nur 21 Jahre alt. Am Morgen des 19. Februar 2016 fand ein Vollzugsbeamter den Flüchtling aus Guinea-Bissau tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hahnöfersand auf der gleichnamigen Elbinsel. Die Justizbehörde erklärte, er habe sich mit einem Band an einer Gardinenstange erhängt. Diabi war mit 1,65 Gramm Marihuana auf St. Pauli festgenommen worden. Eine Menge, die als Eigenbedarf gilt. Da die Haftrichter in Hamburg vom Oberlandesgericht die Vorgabe haben, gegen Kleindealer durchzugreifen, kam der Afrikaner trotzdem in U-Haft.

Unter der Überschrift »Remember: to act!« organisierte eine Gedenkinitiative in Hamburg jetzt ein Erinnerungswochenende für Jaja Diabi. Am Sonnabend trafen sich Gruppen und Betroffene, am Sonntag gedachten rund 400 Menschen des Justizopfers mit einer Demonstration auf St. Pauli. Aus Sicht der Aktivisten ist Diabis Tod Folge einer verfehlten Drogenpolitik, »die über Leichen geht«. Er stehe in einer Reihe mit Oury Jalloh, der im Polizeigewahrsam in Dessau ums Leben kam, mit Laye-Alama Condé und Achidi John, die in Bremen und Hamburg mit der Foltermethode Brechmitteleinflößung umgebracht wurden.

Bei der Demonstration wurde die Auflösung der »Taskforce Drogen« der Polizei gefordert. Die von der Lokalpresse als »schlagkräftige Truppe« gelobte Einheit jagt fast täglich mit bis zu 80 Beamten afrikanische Kleindealer und jene, die sie dafür hält, auf St. Pauli, in St. Georg und im Schanzenviertel. Wie es auf der Homepage der Anwohnerinitiative Balduintreppe heißt, habe die Repression rund um die Hafenstraße im neuen Jahr noch zugenommen. Oft werde man mehrmals am Tag Zeuge von »rassistischen Kontrollen, Polizeigewalt und Menschenjagden auf der Straße«. Am 6. Januar seien Polizisten gar mit einem Linienbus vorgefahren, um Flüchtlinge zu jagen.

Zum ersten Mal muss sich aktuell das Verwaltungsgericht Hamburg mit Racial Profiling befassen. Der Anwalt Carsten Gericke hat für einen Mandanten aus Togo, der auf St. Pauli lebt, Klage eingereicht. »Mein Mandant wurde Mitte November und Anfang Januar von der Polizei kontrolliert, ohne dass irgendwelche Anhaltspunkte vorlagen, dass er mit Drogen handelt. Um ihn herum standen Menschen mit weißer Hautfarbe, die nicht kontrolliert wurden – ein stigmatisierendes Vorgehen und aus meiner Sicht Racial Profiling«, sagte Gericke gegenüber jW.