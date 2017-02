»Erst lobten sie meine Arbeit«

»Ich stehe in der Öffentlichkeit, aber ich rede nicht nur für mich«: Özlem Bakiray, vor der Wiener Müller-Filiale Foto: © dewi

Sie haben in einer Filiale der Drogeriekette Müller im Wiener Stadtteil Floridsdorf gearbeitet. »Haben«, denn nachdem Sie sich für die Gründung eines Betriebsrats einsetzten, wurden sie entlassen. Wie kam es dazu?

Seit September 2015 war ich geringfügig angestellt und arbeitete ein- bis zweimal in der Woche. Dabei habe ich mich natürlich mit meinen Kolleginnen über positive und negative Dinge, die im Betrieb passieren, ausgetauscht. Schließlich hat sich die Idee mit dem Betriebsrat entwickelt. Doch irgendwann hat die Marktleitung davon Wind bekommen, und ich wurde ins Büro gerufen. Es wurde mir gesagt, dass ein Betriebsrat vom Unternehmen nicht gewünscht wird. Danach hat der Druck begonnen. Sie wollten Namen wissen, wer für den Betriebsrat ist. Ich hab’ allerdings nichts verraten; dann wurden andere unter Druck gesetzt. Ich wurde permanent beobachtet, mit wem und was ich rede. Aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben.

Im Januar kündigte man Ihnen. Wurde der Einsatz für die Betriebsratsgründung dabei explizit angeführt?

Nein. In dem Moment war ich wirklich perplex. Meine Leistung war gut, und ich bin als Kosmetikerin vom Fach. Sie haben mich erst kurz davor für meine Arbeit gelobt. Doch die Marktleitung hat gesagt: »Sie gibt keinen Grund an.«

Jetzt erklärt die Kette in den Medien, dass eine Kollegin mehr Stunden bekommen soll und deshalb Ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird. Können Sie sich das vorstellen?

Ich weiß, dass das nicht sein kann. Mehr kann ich aber dazu öffentlich nicht sagen.

Gibt es bei Müller in Österreich einen Betriebsrat in einer anderen Filiale?

Nein. Das Unternehmen will das nicht. Jetzt melden sich Leute bei mir, die mir erzählen, dass sie ebenfalls wegen einer versuchter Betriebsratsgründung gekündigt worden sind. Die Leute trauen sich nicht einmal im Pausenraum, das Wort »Betriebsrat« in den Mund zu nehmen.

Wovor hat Müller Angst?

Das ist doch ganz einfach, oder? Wenn bei einem Unternehmen – ich spreche jetzt ganz allgemein – etwas nicht in Ordnung ist und es keinen Betriebsrat möchte, dann hat es etwas zu verbergen.

Wie unterstützt Sie Ihre Gewerkschaft, die GPA-djp?

Ich bin nicht alleine. Im Moment stehe zwar ich gerade in der Öffentlichkeit, aber ich rede nicht nur für mich. Es geht um uns alle. Wir wollen gemeinsam Gerechtigkeit und Gleichheit im Betrieb. Ich war gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Gewerkschaft. Als wir uns gemeldet haben, bekamen wir von dort volle Unterstützung. Dadurch fühle ich mich einfach stark, denn alleine würde ich das nicht schaffen. Durch die Gewerkschaft bin ich soweit gekommen, dass ich meine Stimme erheben kann.

Sie kämpfen dafür, dass Ihre Kündigung beim Arbeits- und Sozialgericht aufgehoben wird. Wollen Sie wieder zurück in die Filiale?

Ich will zurück, aber nicht ohne einen Betriebsrat. Meine Kolleginnen warten ja auf mich. Da es nicht an meiner Leistung liegt, bin ich diesbezüglich total selbstbewusst. Ich bin mir sicher, dass das, was ich mache, richtig ist.

Und wie geht es im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen bei Müller weiter?

Durch die Veröffentlichungen über diesen Fall gab es viele positive Reaktionen der Mitarbeiter. Viele wollen sich gerne engagieren, aber das Unternehmen versucht den Kontakt zur Gewerkschaft zu unterbinden. Die GPA-djp hat nun eine Umfrage unter allen Mitarbeitern in Österreich gestartet, um ein Stimmungsbild zu bekommen.

Sollte es Ihrer Meinung nach für Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, gesetzliche Sanktionen geben?

Auf jeden Fall! Ich würde mir wünschen, dass hier gesetzlich etwas gemacht wird. Ich verstehe nicht, warum man keinen Betriebsrat haben möchte, denn dieser arbeitet ehrenamtlich und ist auch gut für das Unternehmen. Vielen ist leider nicht bewusst, was ein Betriebsrat wirklich bedeutet. Wenn ein Unternehmen nichts zu befürchten hat, dann braucht es auch keine Angst vor einem Betriebsrat haben.

Was können andere von Ihrem Fall lernen?

Mein Wunsch wäre, dass sich die Arbeitnehmer mehr über ihre Rechte informieren und das, was sie tun, nicht unterschätzen. Ohne jeden einzelnen würde es das Unternehmen nicht geben. Man bekommt einmal im Monat sein Gehalt, aber man leistet jeden Tag über acht, neun oder zehn Stunden etwas. Dass dafür ein Lohn überwiesen wird, ist selbstverständlich. Nur weil man dankbar ist, einen Job zu haben, sollte man sich trotzdem nicht auf den Buckel hauen lassen. Ohne uns gibt es auch keine Unternehmen.