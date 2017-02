Staatsterror vor Referendum

Auf dem Weg zur Präsidialdiktatur: Anhänger von Recep Tayyip Erdogan am 18. Februar in Oberhausen Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Türkische Kampfflugzeuge haben am Montag Rückzugsgebiete der kurdischen Guerilla im Nordirak bombardiert. Bereits am Wochenende hatte die türkische Luftwaffe einen Angriff auf das Hauptquartier der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in den Kandil-Bergen geflogen. Dabei wurde ein Friedhof für getötete Guerillakämpfer zerstört.

Unterdessen spielen sich dramatische Szenen in einem kurdischen Dorf in der südosttürkischen Provinz Mardin ab. Seit dem 11. Februar hält die Armee den Ort Kuruköy (kurdisch: Xerabe Bava) besetzt. Die rund 500 in dem Dorf verbliebenen Bewohner dürfen ihre Häuser nicht verlassen, sie sollen psychischen und physischen Misshandlungen durch die Soldaten ausgesetzt sein. Mehrere Häuser wurden von der Armee beschossen oder in Brand gesetzt. Genaue Informationen über die Situation in Kuruköy sind rar, denn Strom- und Telefonleitungen wurden gekappt und die Armee hält die Zufahrtswege gesperrt. Auch eine Delegation von Abgeordneten der links-kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) wurde am Wochenende am Betreten von Kuruköy gehindert.

Im Internet kursieren Foto- und Videoaufnahmen von brennenden Häusern und Soldaten, die blutige oder verbrannte Leichen nackter Männer über den Boden schleifen. Es soll sich dabei um Aufnahmen aus Kuruköy handeln, die von Soldaten selbst ins Internet gestellt wurden. Auf einem Bild ist ein uniformierter Vermummter zu sehen, der über einem wie eine Jagdtrophäe vor ihm auf dem Boden liegenden Toten den Gruß der faschistischen Grauen Wölfe zeigt.

Am Montag wurden drei Leichen aus Kuruköy in das Krankenhaus der Provinzhauptstadt Mardin gebracht. Doch nach HDP-Angaben sollen mindestens sechs Menschen exekutiert worden sein. Über deren Identität ist bislang nichts bekannt, türkische Medien behaupteten indes unter Berufung auf staatliche Quellen, zwei »hochrangige« PKK-Mitglieder seien in dem Dorf getötet worden. »Aus den Bildern geht hervor, dass Einzelne wohl durch Folter hingerichtet wurden«, heißt es in einer Erklärung der HDP. »Hunger und Durst sind ausgebrochen, Tiere sterben und Häuser wurden verbrannt«, berichtete die HDP-Abgeordnete Felek­nas Uca, nachdem es ihr am Sonntag gelang, telefonischen Kontakt zu einer Dorfbewohnerin aufzunehmen. Mindestens 39 Menschen seien festgenommen worden. Außerdem seien zwei Mädchen im Alter von zwölf und 14 Jahren von den Soldaten verschleppt worden, ihr Verbleib ist unbekannt.

Eine Dorfbewohnerin, der die Flucht aus Kuruköy gelang, berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur Dihaber von Misshandlungen und Folterungen der Bewohner. »Wir befürchten ein zweites Cizre-Massaker«, warnte Uca. Vor einem Jahr waren während einer Ausgangssperre in der Stadt Cizre rund 140 Zivilisten von Soldaten in Kellern verbrannt worden.

Kuruköy gehört zur Kreisstadt Nusaybin, die im vergangenen Jahr während einer monatelangen Ausgangssperre erheblichen Zerstörungen durch die Armee ausgesetzt war. Jüngst veröffentlichte Satellitenaufnahmen zeigen, dass mehrere Wohnviertel völlig dem Erdboden gleichgemacht wurden. Nach der gewaltsamen Befriedung der HDP-Hochburg, deren Kobürgermeister inhaftiert und durch einen staatlichen Zwangsverwalter ersetzt wurden, werden jetzt die umliegenden Dörfer zur Zielscheibe der Armee.

Mit ihrer Strafexpedition gegen das in den 1990er Jahren bereits zwei Mal von der Armee zerstörte Dorf Kuruköy will die Regierung offenbar im Vorfeld des Referendums über die Errichtung einer Präsidialdiktatur ein einschüchterndes Exempel statuieren. Medien und Politiker der Regierungspartei AKP hatten in den vergangenen Tagen mehrfach Kritiker des Präsidialsystems in die Nähe der PKK gerückt und vor einem Bürgerkrieg gewarnt, sollte das Referendum am 16. April scheitern.

»Die Bundesregierung macht sich durch ihr Schweigen zur Komplizin des mörderischen Erdogan-Regime«, beklagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke, die in den vergangenen Jahren mehrfach in Kuruköy zu Gast war. Jelpke forderte eine Untersuchung der Vorgänge in dem Dorf sowie einen Stopp der Waffenlieferungen an die Türkei.