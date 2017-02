AfD provoziert Proteste

Foto: Daniel Maurer/dpa-Bildfunk

Am kommenden Wochenende will die Alternative für Deutschland (AfD) in der Essener Messe ihre Landesliste für die nächste Bundestagswahl aufstellen. Antifaschistische Organisationen haben bereits Aktionen gegen das Treffen der Rechten angekündigt. So ruft etwa das Bündnis »Essen stellt sich quer!« zu Protesten gegen den AfD-Parteitag auf. Die Partei stehe »für eine Politik der Abschottung«, moniert das Bündnis, welches für kommenden Sonnabend neben einer Gegenkundgebung auch eine Demonstration angemeldet hat. Ob diese wie ursprünglich geplant stattfinden darf, ist jedoch noch fraglich. Zwar bestätigte die Polizei im Rahmen eines sogenannten Kooperationsgespräches mit den Neonazigegnern die Anmeldung, jedoch gab es Differenzen bezüglich des zeitlichen Ablaufs: Angeblich würde die geplante Demonstration die Besucher des örtlichen Wochenmarktes »unverhältnismäßig stark in ihrem Einkaufsverhalten einschränken«. »Aus diesem Grund werden wir gerichtlich gegen den Bescheid der Polizei vorgehen und ihn auf Rechtmäßigkeit überprüfen lassen«, kündigte »Essen stellt sich quer!« am Sonntag in einer Pressemitteilung an.

Unterdessen vergeht kaum ein Tag, an dem die AfD nicht in den nordrhein-westfälischen Medien thematisiert wird. Dies liegt jedoch weniger an dem anstehenden Landesparteitag der Rechten als vielmehr am Bundesparteitag. Dieser soll am 22. und 23. April im Maritim-Hotel in Köln stattfinden. Gegen die Tagung machen schon jetzt unterschiedliche Initiativen, Vereine und Bündnisse mobil. Kölns Kneipenwirte unterstützen etwa die Initiative »Kein Kölsch für Nazis«. Selbst die traditionell eher konservativen Kölner Karnevalsvereine haben eigene Protestaktionen angekündigt. Mehr als 70 Verbände haben sich zum Bündnis »Kein Veedel für Rassismus« zusammengeschlossen. Antifaschisten rufen bundesweit zur Blockade des Tagungshotels auf.

Schon jetzt hat die Vermietung von Räumlichkeiten an die AfD für das Maritim-Hotel ernsthafte Konsequenzen. So haben verschiedene Organisationen und Initiativen ihre ursprünglich getätigten Buchungen bereits storniert. Dies betrifft beispielsweise schwul-lesbische Organisationen, die in der Vergangenheit anlässlich des Christopher Street Days (CSD) mit dem Hotel kooperiert hatten. Auch Karnevalsfeiern sollen abgesagt worden sein. Studenten der Fachschaft Wirtschaft der TH Köln stornierten ihren Absolventenball im Maritim. »Rassistische und menschenverachtende Äußerungen, wie sie in Teilen der AfD getätigt werden, wollen wir entschieden entgegentreten. Diese untergraben das Fundament unseres friedlichen Zusammenlebens«, kritisierten die Studenten. Daher verurteile man auch die »Kooperation zwischen der Hotelgesellschaft Maritim und der AfD« und wolle »öffentlich ein Zeichen setzen, dass eine solche Hetze nicht wort- und protestlos hingenommen« werde. Neben Künstlern und Kulturschaffenden kritisierte selbst der 1. FC Köln die Vermietung an die Rechten.

Die Polizei will den Parteitag mit etwa 3.000 Beamten vor den Protesten abschirmen. Dass dies tatsächlich gelingen kann, gilt als fraglich. So wird schon jetzt mit mehreren zehntausend Gegendemonstranten gerechnet.