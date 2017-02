»Schäuble tat alles, um Transparenz zu verhindern«

Foto: Rainer Jensen/dpa

In einer der nächsten Sitzungen, voraussichtlich am Dienstag, wird das Bundeskabinett über das Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie entscheiden. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit befürchtet, die neue Regelung werde weder Kapitalbewegungen transparenter gestalten noch Steuerflucht, Geldwäsche und Korruption eindämmen. Warum?

Um Geldwäsche und die dahinter stehenden Straftaten bekämpfen zu können, müssen alle Nutznießer von Unternehmen, Trusts und Stiftungen verpflichtend im öffentlich einsehbaren Register erfasst werden. Nur so ist zu erfahren, ob jemand sein Geld verstecken will, wem die entsprechende Gesellschaft gehört, wer Begünstigter ist. Selbst die Regierungschefs der 20 reichsten Industrieländer, G 20, hatten 2013 beschlossen, etwas gegen Steueroasen zu unternehmen. Sie hatten feststellen müssen, dass Google und Apple sie hinters Licht führen. Viele Konzerne haben ihre Hauptgewinne stets auf den Bermudas gemacht, obgleich sie dort keine Angestellten haben. Ein Fünftel des gesamten Vermögens der Welt ist in Steueroasen untergebracht. Nun hatte die EU zwar beschlossen, ein Transparenzregister zu schaffen – aber ohne sich zu einigen, ob es öffentlich ist oder nicht.

Können Sie etwas über die Machenschaften der Konzerne ausführen?

Ich habe selber zu internationalen Konzernen recherchiert. Ikea ist ein Beispiel für das Kaschieren durch Intransparenz. Für meine Studie habe ich mich mühsam durch Daten und Meldungen wühlen müssen, um herauszubekommen, um welche Geldsummen es geht, wem sie gehören, etc. Alle Ikea-Märkte überweisen etwa drei Prozent ihres Umsatzes, also 30 Prozent ihres Gewinns, an eine Unternehmenstochter in den Niederlanden. Die hat ihren Namen Ikea über eine Stiftung in Liechtenstein gekauft, zahlt ihr dafür jährlich einen fast milliardenschweren Betrag an Zinsen. Und zwar steuerfrei! Erst nach langen Recherchen war zu erfahren: Begünstigt ist die Familie Kamprad, die Eigentümerin des Konzerns. Wir stehen vor dem Problem, dass solche Verflechtungen kaum nachvollziehbar sind.

Wer ist dafür verantwortlich, dass es keinen klaren Beschluss gibt?

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, hat alles getan, um Transparenz zu verhindern. Deutschland ist eine der führenden Steueroasen der Welt, hier lagern Schwarzgelder in erheblichem Ausmaß. Schäuble ist unter Druck von Unternehmensverbänden, die im Namen von Fami­lienunternehmen argumentieren, diese würden durch Transparenz angeblich erpressbar.

Stimmt das nicht?

Das ist Unfug. Erstens stehen hinter den vermeintlichen Familienfirmen Konzerne wie Bosch oder BMW. Zweitens ist bekannt, dass Familien wie Quandt und Albrecht Milliarden besitzen, ein Problem haben sie deswegen noch nie gehabt. Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, dagegen setzte sich dafür ein, dass das Register öffentlich wird. Der Kompromiss mit Schäuble lautet: Journalisten und Nichtregierungsorganisationen, die wie wir am Thema arbeiten, sollen einen Antrag stellen können, um Eigentums- und Vermögensverhältnisse zu erfahren.

Sie scheinen damit nicht zufrieden zu sein.

Nein, der Vorschlag würde zu viel Bürokratie schaffen und möglicherweise auch hohe Kosten! Um über Ikea zu recherchieren, muss ich etwa die mehr als 400 Firmen des Konzerns einzeln abfragen. Dabei arbeiten wir ehrenamtlich, auf der anderen Seite sind aber hochdotierte Juristenkanzleien für die Konzerne tätig und beziehen bei Anfragen in ihrem Sinn Stellung.

Sie haben sich bereits positiv über das britische Register geäußert. Dabei gilt Großbritannien als Steuerparadies.

Das stimmt. Aber ausgerechnet England hat eine erwähnenswerte Richtlinie beschlossen. Sie greift: Bis November 2016 wurde nur 30 Personen eine Ausnahme vom Register gewährt, weil sie gefährdet sein könnten. 1,3 Millionen Unternehmen sind hingegen registriert.