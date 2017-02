Bis zu den Mandeln rauf

»Unvergesslich«: Vier Biathleten und TV-Mann Guberniew (r.) bei der Siegerehrung Foto: Leonhard Foeger/Reuters

»Über dem alten Moskauer Kreml / Weht die Fahne mit dem zweiköpfigen Adler ...« Bedröppelt blickten Russlands Biathleten nach dem Gewinn des Staffelwettbewerbs bei der WM in Hochfilzen am Samstag vom Siegerpodest. Statt ihrer Hymne erklang »Das patriotische Lied« von Michail Glinka, leicht zu verwechseln mit dem Schlusschor von dessen Oper »Ein Leben für den Zaren« – die Jelzin-Hymne der 90er Jahre. Anders als neulich beim Fed-Cup der Tennisdamen in den USA, wo »Deutschland, Deutschland über alles ...« bis zum bitteren Ende intoniert worden war, konnte die Situation auf der »Medal Plaza« in Österreich noch gerettet werden. Der populäre Fernsehkommentator Dmitri Guberniew (Match TV) stürmte auf die Bühne, entriss dem Sprecher das Mikro und stimmte die korrekte Hymne an: »Russland, unser geheiligter Staat ...« Wladimir Putin hatte im Jahr 2000 die Rückkehr zur Melodie der 1941 von Josef Stalin eingeführten Sowjethymne durchgesetzt (bis 1941 war die Internationale gesungen worden). Komponiert hatte sie Alexander Alexandrow, Gründungsdirektor des Musikensembles der Sowjetarmee, nach seiner »Hymne der Partei der Bolschewiki« (1938). Den aktuellen Text dichtete noch der Verfasser des Originals, Sergej Michalkow, der 1977 schon den Genossen Stalin aus der dritten Strophe herausgeschrieben hatte. Nachdem TV-Mann Guberniew die korrekte Fassung angestimmt hatte, reichte er das Mikro an die vier Goldmedaillengewinner weiter, die das Stück voller Inbrunst zu Ende sangen. »Gemeinsam mit den Fans«, wie Schlussläufer Anton Schipulin später sagte: »Das war unvergesslich.«

Im Kampf um Gold hatten die Russen Schipulin, Alexej Wolkow, Maxim Zwetkow und Anton Babikow nach viermal 7,5 Kilometern das Quartett aus Frankreich bezwungen. Russlands deutscher Biathlon-Cheftrainer Ricco Groß, selbst viermaliger Olympiasieger, war beeindruckt davon, »wie sie sich reingesteigert haben, wie sie alle ihre Topleistung abrufen konnten«. Dass Groß’ Team zu Beginn der Titelkämpfe unter Doping-Generalverdacht gestellt worden war, wobei sich Frankreichs Superstar Martin Fourcade hervortat, habe bei der Motivation »sicherlich eine Rolle gespielt«, meinte Groß. »Aber im Endeffekt sind es auch Profis, sie konnten sich auf das Wesentliche konzentrieren und dann ihre Leistungen abrufen.«

Um Bronze kämpften am Ende Simon Schempp (BRD) und Dominik Landertinger (Österreich). Letzterer sollte die Nervenanspannung des Schlussläufers später so beschreiben: »Das ist das Grauslichste, das es gibt. Da zieht es dir die Hoden bis zu den Mandeln rauf beim letzten Schießen.« Beim letzten Anstieg lagen die beiden erst gleichauf, dann zog der Lokalmatador unter dem Jubel von 22.300 Zuschauern davon und hatte am Ende 9,5 Sekunden Vorsprung . »Ich habe mir den Anstieg hundertmal angesehen, und es war klar, dass ich meine Attacke da mache«, sagte Landertinger später. Schempp versicherte, »alles gegeben (zu haben), was in mir drin war« – für »die Blechmedaille«. Entscheidend sei nicht die letzte Runde gewesen, »sondern das erste Liegendschießen. Da hatte ich einen Nachlader und musste zuviel aufholen.«

Bei den Damen schrieb Laura Dahlmeier am Sonntag mit letzten Kräften Sportgeschichte. Sowohl nach dem Einzelgold am Mittwoch als auch nach dem Triumph mit der Staffel am Freitag hatte die 23jährige ärztlich behandelt werden müssen – Blutdruck und Puls waren nach beiden Rennen rapide gesunken. Vor dem abschließenden Massenstartrennen über 12,5 Kilometer war Dahlmeier wieder einigermaßen wohlauf. Ohne Schießfehler ging sie als zweite in die letzte Runde, 5,2 Sekunden nach Susan Dunklee (USA), näherte sich Schritt für Schritt und attackierte dann ebenfalls am letzten Anstieg. Im Ziel lag sie 4,6 Sekunden vor Dunklee und gewann damit als erste Biathletin überhaupt fünf Titel bei einer WM. Sie ist auch die erste, die elf WM-Medaillen in Serie holte. »Ich bin stärker als mein innerer Schweinehund«, hatte sie vor der WM erklärt, die sie unsterblich werden ließ. »Hinter der Ziellinie kann ich ja ruhig umfallen. Dann kommt der Doktor und hebt mich wieder auf.«