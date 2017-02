Ein Industriestaat wird zertrümmert

Vorheriges

Für die Geschichte der DDR gibt es eine staatlich alimentierte und gelenkte »Industrie«. Sie bringt Filme, Dokumentationen, Ausstellungen und Schriften hervor, hat ein Monopol über Schullektüre, ist an den Universitäten maßgebend für »Forschung« und Lehre auf diesem Gebiet, verfügt über eigene Museen und setzt die propagandistische Bekämpfung des ostdeutschen Staates durch den westdeutschen im Kalten Krieg so fort, als sei der nie zu Ende gegangen. Ein Effekt ist: Die Verbrechen des deutschen Imperialismus in zwei Weltkriegen und im von ihm an die Macht gebrachten Faschismus verschwinden aus dem Bewusstsein vor allem Heranwachsender. Dies ist ein Grund, warum z. wB. in die »Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen«, eine frühere DDR-Haftanstalt, jährlich Zehntausende Besucher gebracht werden, die »Gedenkstätte Plötzensee«, wo zwischen 1933 und 1945 fast 3.000 Menschen, zumeist antifaschistische Widerstandskämpfer, oft bestialisch ermordet wurden, fast außerhalb öffentlicher Wahrnehmung existiert. Wer die Internetseiten beider Einrichtungen vergleicht, erfährt rasch, welchen Schwerpunkt die werdende neue deutsche Großmacht in ihrer Geschichtspolitik setzt.

Das ist nicht überraschend, auffällig aber, wie sparsam hierzulande mit der Zeit von »Treuhand«, Abwicklung, Zerstörung von Industrie, Kultur und sozialen Netzen der Ostdeutschen bis in deren Familien hinein umgegangen wird. Über die demnächst 27 Jahre seit dem Anschluss herrscht weitgehend Schweigen und vor allem in den alten Bundesländern verordnete Unkenntnis. Die flächendeckenden, vom damaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel ausdrücklich gedeckten Straftaten bei der Plünderung des staatlichen DDR-Eigentums ergäben für sich genommen eine Skandalchronik, die ihresgleichen in der Weltgeschichte sucht. Aber es ging um mehr: Um die Zertrümmerung eines insgesamt modernen Industriestaates, weil er auf sozialistischem Eigentum basierte. Seine Einwohner störten allerdings. Sie lernten den neuen Staat als Motor privater Bereicherung kennen. Wie es in den Betrieben aussah, bevor die Raubritter einfielen, und wie zu Beginn ihrer Plünderungen, davon berichten die hier zusammengestellten Bilder. Ähnliches ließe sich heute aus Griechenland, Portugal oder Spanien zeigen, wo vor allem das deutsche Kapital mit Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit seine Führungsrolle in der EU ausübt.